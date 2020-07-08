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8旬老父昨外出捕魚深夜還未回家 再見時已是冰冷遺體

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭縣一名林姓男子報案，他82歲的爸爸昨天下午3點到壯圍鄉貓里霧罕橋附近水域捕魚，但直到晚上還沒回家，到場尋找，發現他爸爸騎乘的機車停在河岸邊，小船漂在河道上，但不見人影，船上漁獲及漁具仍留於船上，疑似落水失蹤。

宜蘭縣消防局獲報，出動壯圍、特種分隊人、車、救生艇及宜蘭、五結分隊照明車救援，今天上午7點10分，在貓里霧罕橋下游東港堤防、橋下游300公尺左岸附近河面發現，打撈上岸，家屬確認身分無誤，交由警方報請相驗處理。

宜蘭縣一名林姓男子報案，他82歲的爸爸昨天下午3點到壯圍鄉貓里霧罕橋附近水域捕魚，疑似落水失蹤，宜蘭縣消防局獲報搜救。圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭縣一名林姓男子報案，他82歲的爸爸昨天下午3點到壯圍鄉貓里霧罕橋附近水域捕魚，疑似落水失蹤，宜蘭縣消防局獲報搜救。圖／宜蘭縣消防局提供

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