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影／瑞芳民宅暗夜火警 鄰居眼睜看著火苗竄燒到自己家

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市瑞芳區侯硐路今晨發生火警，一戶居住的民宅起火後，火勢猛烈，延燒到鄰宅，楊姓鄰居及時逃生，未造成傷亡；火災發生原因由消防局調查中。

消防局「119」勤務指揮中心今天凌晨4點32分接獲報案電話，指瑞芳區侯硐路一戶民宅竄出火光及濃煙。消防人員和瑞芳警分局侯硐派所出所副所長陳炳宏等人，約10分鐘後趕到現場救災。

消防局共出動消防車7輛、警義消25人，並在清晨5點將火勢撲滅，未發現有人受困火場，無人傷亡。

警、消初步調查，火勢是由王姓男子的房子開始燃燒，王平時並未住在當地。因為火勢越燒越旺，很快就延燒至隔壁楊姓男子的家。楊在發現王的房子起火後逃到屋外，無奈的看著住家也遭波及。詳細起火原因，由消防局火災調查科人員鑑識調查。

新北市瑞芳區侯硐路今晨發生火警，一戶居住的民宅起火後，延燒到鄰宅。消防人員獲報趕往滅火，未造成傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區侯硐路今晨發生火警，一戶居住的民宅起火後，延燒到鄰宅。消防人員獲報趕往滅火，未造成傷亡。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳 火災

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