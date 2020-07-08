影／瑞芳民宅暗夜火警 鄰居眼睜看著火苗竄燒到自己家

新北市瑞芳區侯硐路今晨發生火警，一戶居住的民宅起火後，火勢猛烈，延燒到鄰宅，楊姓鄰居及時逃生，未造成傷亡；火災發生原因由消防局調查中。

消防局「119」勤務指揮中心今天凌晨4點32分接獲報案電話，指瑞芳區侯硐路一戶民宅竄出火光及濃煙。消防人員和瑞芳警分局侯硐派所出所副所長陳炳宏等人，約10分鐘後趕到現場救災。

消防局共出動消防車7輛、警義消25人，並在清晨5點將火勢撲滅，未發現有人受困火場，無人傷亡。