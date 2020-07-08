聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／瑞芳民宅暗夜火警 鄰居眼睜看著火苗竄燒到自己家
新北市瑞芳區侯硐路今晨發生火警，一戶居住的民宅起火後，火勢猛烈，延燒到鄰宅，楊姓鄰居及時逃生，未造成傷亡；火災發生原因由消防局調查中。
消防局「119」勤務指揮中心今天凌晨4點32分接獲報案電話，指瑞芳區侯硐路一戶民宅竄出火光及濃煙。消防人員和瑞芳警分局侯硐派所出所副所長陳炳宏等人，約10分鐘後趕到現場救災。
消防局共出動消防車7輛、警義消25人，並在清晨5點將火勢撲滅，未發現有人受困火場，無人傷亡。
警、消初步調查，火勢是由王姓男子的房子開始燃燒，王平時並未住在當地。因為火勢越燒越旺，很快就延燒至隔壁楊姓男子的家。楊在發現王的房子起火後逃到屋外，無奈的看著住家也遭波及。詳細起火原因，由消防局火災調查科人員鑑識調查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言