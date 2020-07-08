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日人來台開發賭博軟體 1年半賭資25億

聯合報 / 記者李奕昕／台北報導

日本籍男子木下來台經營科技公司，涉嫌開發博弈遊戲軟體供賭博網站使用。 記者李奕昕／翻攝
日本籍男子木下來台經營科技公司，涉嫌開發博弈遊戲軟體供賭博網站使用。 記者李奕昕／翻攝

日本男子木下來台經營科技公司，涉嫌替四十五個賭博網站開發遊戲軟體，抽佣獲利，一年半累積下注廿五億元；警方懷疑金主在日本，幕後是跨境博弈遊戲開發商，將木下等卅一人送辦。

刑法二六八條規定，意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處三年以下徒刑，網路虛擬的場所雖然不是實體平台，但實務見解認為，虛擬場所若非封閉空間，並提供不特定賭客進入連結，同樣構成賭博罪。

據調查，木下受託日本友人之託來台經營公司，設計賭博遊戲軟體，若賭博網站有獲利，木下可從中抽取百分之五至百分之八佣金，警方查扣木下的電腦勘驗，發現四十五個賭博網站一年半下注金額有廿五億元。

警方根據相關人供述，掌握木下有向業者抽取佣金獲利，木下也承認有抽佣金，但辯稱不知錢與賭金有關；警方調查，該公司運作模式類似寄放遊戲機台在實體賭場，台主與賭場拆分賭資，若木下抽佣的證據被法院採用，構成賭博罪共同正犯。

據調查，這家公司總公司在英國，木下營運在台子公司，設計捕魚、吃角子老虎等博弈遊戲軟體，提供給四十五個賭博網站平台使用，從賭博網站獲利中抽取百分之五至八的佣金。

賭博 日本

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