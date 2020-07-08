微星老總輕生 電競界震驚

新北市微星科技公司總經理江勝昌7日從微星大樓七樓墜樓，送醫急救仍宣告不治。 記者王長鼎／翻攝

電競大廠微星科技公司總經理江勝昌昨天驚傳從位於新北市微星大樓七樓墜樓意外，墜落後當場無生命跡象，由救護車緊急送往衛福部雙和醫院急救，宣告不治，現場未留遺書。

微星公司昨晚發出公告，表示江因個人健康因素，不幸辭世，其任職公司超過廿年，對公司有卓越貢獻，深受員工愛戴，令全體員工深感不捨與哀悼，相關單位將全力協助家屬處理各項相關事宜。

據了解，江勝昌生前因心血管疾病，曾有就醫紀錄，近期與家屬曾為搬家的問題發生爭吵，至於為何尋短，有待檢警釐清。

微星科技公司章姓保全人員昨天下午一點五十三分巡邏時，在微星大門旁邊發現一名男倒臥在大門左側機車停車區旁的車道，上前察看驚見墜樓者為為總經理江勝昌（五十六歲），連忙報案。

警方到場後拉起封鎖線即時勘察，並調閱公司監視器畫面檢視，發現江勝昌昨天獨自一人走到公司七樓頂樓，沒多久就傳出墜樓意外，

微星科技公司去年宣布與手遊模擬器龍頭BlueStacks結盟合作，當時江勝昌指出，微星非常重視手遊玩家族群；昨天江墜樓身亡的消息傳出後，震驚電競界。

江勝昌畢業於交通大學電子研究所，曾擔任揚智科技協理、微星桌上型平台事業本部總經理，去年一月接任微星總經理暨執行長，也是微星董事。

上個月十日江勝昌與微星董事長徐祥出席股東會受訪時，還談到因疫情關係，宅經濟爆發需求，看好第三季微星主力產品銷售。

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