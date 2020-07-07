雲林海岸發現浮屍 男子失蹤兩天被發現死於海邊
雲林海岸驚見浮屍！中部分署第四岸巡隊金湖安檢所接獲漁民通報，在蚶子寮大排出海口北岸發現一具浮屍，海巡人員獲報立即前往封鎖現場，通報金湖派出所處理，經查死者是北港鎮吳姓男子，前天離家說要看病就告失蹤，初步排除他殺，案由警檢相驗處理中。
金湖安檢所值班人員今天晨四時，接獲漁民通報在蚶子寮大排出海口北岸發現一具浮屍，經由警方查證死者為40歲家集北港的吳姓男子，無明顯外傷，警方透過附近停放的一輛機車車牌聯繫死者家屬到場，確認無誤。
家屬指稱，吳男平時身體狀況不佳，前天向家人說要出去看醫生，此後就不知去向，也找不到人，沒想到會落海死亡，初步排除他殺，家屬沒意見，是失足落海或是其他原因，檢警進一步相驗處理中。
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