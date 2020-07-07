新北微星科技公司總經理墜樓 保全人員發現嚇壞了
新北市微星科技公司總經理江勝昌驚傳從微星大樓七樓墜樓意外，江男墜落後當場已無生命跡象，由救護車緊急送往衛福部立雙和醫院急救，仍宣告不治。據了解，江男生前因有心血管疾病，曾有到醫院就醫的紀錄，且近期曾與家屬為了搬家的問題發生爭吵，是否為尋短原因，有待警方進一步調查釐清。
據了解，微星科技公司章姓保全人員昨天下午1時五十三分巡邏時，在微星大門旁邊發現一名男倒臥在大門左側機車停車區旁的車道，上前察看驚見墜樓者為為擔任公司總經理的江勝昌（56歲），連忙報案通知消防局人員及警方到場。
新北市消防局昨天下午接獲報案，在中和區的微星科技公司發生墜樓意外，救護人員到場時，發現墜樓的男子已無生命跡象，由救護車送往雙和醫院急救，但最後仍宣告不治。
警方到場後立即在案發現場拉起封鎖線，並派員調閱公司監視器畫面，發現江男昨天是獨自一人走到公司七樓頂樓，隨後就傳出墜樓意外，現場未遺留任何遺書。
據了解， 江勝昌生前有情緒困擾，還有心血管及心臟方面的疾病，曾有到醫院就醫的紀錄，且不久前還因為搬家一事，與家人有發生過爭執，是否是造成江男尋短的原因，有待警方進一步調查釐清。
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