新北微星科技公司總經理墜樓 保全人員發現嚇壞了

新北市微星科技公司總經理江勝昌昨天驚傳從微星大樓七樓墜樓意外，江男墜落後當場已無生命跡象，經送醫急救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝 新北市微星科技公司總經理江勝昌驚傳從微星大樓七樓墜樓意外，江男墜落後當場已無生命跡象，由救護車緊急送往衛福部立雙和醫院急救，仍宣告不治。據了解，江男生前因有心血管疾病，曾有到醫院就醫的紀錄，且近期曾與家屬為了搬家的問題發生爭吵，是否為尋短原因，有待警方進一步調查釐清。

據了解，微星科技公司章姓保全人員昨天下午1時五十三分巡邏時，在微星大門旁邊發現一名男倒臥在大門左側機車停車區旁的車道，上前察看驚見墜樓者為為擔任公司總經理的江勝昌（56歲），連忙報案通知消防局人員及警方到場。

新北市消防局昨天下午接獲報案，在中和區的微星科技公司發生墜樓意外，救護人員到場時，發現墜樓的男子已無生命跡象，由救護車送往雙和醫院急救，但最後仍宣告不治。

警方到場後立即在案發現場拉起封鎖線，並派員調閱公司監視器畫面，發現江男昨天是獨自一人走到公司七樓頂樓，隨後就傳出墜樓意外，現場未遺留任何遺書。

據了解， 江勝昌生前有情緒困擾，還有心血管及心臟方面的疾病，曾有到醫院就醫的紀錄，且不久前還因為搬家一事，與家人有發生過爭執，是否是造成江男尋短的原因，有待警方進一步調查釐清。

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