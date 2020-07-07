男女吵架糾紛 男方竟駕駛休旅車將轎車撞下邊坡

爆料公社日前瘋傳一部影片，一輛賓士休旅車疑似與另一部賓士轎車車主發生糾紛，不斷衝撞轎車，最後將賓士車撞落邊坡，發文者表示，當時大家以為可能是賓士車占了休旅車車位，惹車主不爽，沒想到是男女吵架感情糾紛。

當地村民表示，影片事件發生於嘉義縣梅山鄉太興村瑞興吊橋一處露營區，駕駛休旅車的55歲鄧姓男車主與駕駛轎車的王姓女車主為男女朋友關係，7月5日凌晨5時許，因王女想與鄧男分手，鄧男為不讓王女離開，故意將轎車毀損。

影片下方也有人留言表示，是附近住戶喝酒服藥後，王女開車要逃走，鄧姓男子駕車追出來，在露營區附近堵到王女的車，後來民眾報警。