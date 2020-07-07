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新北科技公司傳墜樓意外 墜樓者疑為公司總經理

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

MSI微星GT76 Titan 電競筆電。微星／提供
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新北市微星科技公司今天下午1時53分發生墜樓意外，一名男子墜落後無生命跡象，送往衛福部立雙和醫院急救後，仍宣告不治。

據了解，微星科技公司保全人員今天下午1時53分聽到一聲撞擊聲，在大門旁邊發現墜樓者為56歲的江姓男子，倒臥在大門左側機車停車區旁的車道，並通知消防局人員及警方到場，警方到場後陪同救護人員進行急救，並緊急將人送往雙和醫院，經急救仍宣告不治。

據了解，死者是微星科技總經理江姓男子，由於現場並發現遺書，但事發原因仍有待警方進一步調查釐清。

【記者蕭君暉／台北即時報導】微星科技今天傍晚表示，該公司總經理兼執行長江勝昌先生於今日稍早，因個人健康因素驟然辭世，該公司同仁甚為哀痛，目前公司已經啟動緊急應變措施，各部門營運正常，謝謝各界關心。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

保全 衛福部

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