高溫熱到恍神？ 婦駕車撞斷路燈波及剛烤漆汽車

一名婦人今天駕車行經南投縣名間鄉員集路，疑天氣炎熱開車「恍神」撞斷路燈，並波及路邊一輛才剛烤完漆的汽車，婦人卡在車內，表情痛苦，消防隊趕到，救出送醫所幸無大礙。

近日天氣炎熱，台中一名陳姓婦人今天駕車行經名間鄉員集路往集集鎮方向時，在一處進彎前的直線路段自撞路旁花盆及路燈，造成車頭嚴重毀損，路面無明顯煞車痕，婦人身體有多處挫傷並自述胸部疼痛，送往竹山秀傳醫院治療，所幸無生命危險。

救護人員到場，發現婦人心神恍忽，看起來有點像是「熱到」；婦人酒測值零，她告訴警方，開車開到「恍神」才會自撞；案發現場一名吳姓男子說，車禍後他上前關心婦人如何自撞，婦人回答「身體不舒服，就撞上去了」，且言語有點不清，因此未再追問。

婦人撞斷路燈，並擦撞停放路旁空地一輛汽車，造成前保險桿損壞，連車牌都快掉下。吳姓女子說，她前幾天才花費新台幣近萬元，將這輛車保險桿烤漆整新，「我車藏那麼裡面，怎麼還被撞到，到底怎麼撞」。

事故路段往前有一處近90度彎道，但車輛自撞點仍屬直線路段。吳姓女子說，前方約50公尺處一座路燈先前被撞損，上週才修好，這個路段實在太常出車禍，這裡的電線桿、路燈「滿可憐的，都站不久」，例如她家對面一座設備就常被撞，她親眼見兩次。