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疑綁浮球繩子勾到礁岩 男子浮潛採捕浮不出水面溺斃
新北市瑞芳區李姓男子今天到深澳鐵道自行車月台附近海域，穿戴浮潛設備到海中採捕蝦、貝時，疑綁浮球的繩子勾到海底礁岩，導致他無法浮出水面換氣，被人發現時已死亡。全案由檢警偵辦中。
據了解，58歲李男今天上午8點多出門，前往瑞芳與基隆交界處海域浮潛，順便採捕貝類等海產。
今天下午3點半左右，有潛水客看到海面有浮球，循著綁浮球的線到海面下發現李沉在水中，已死亡。
新北市消防局獲報後，由消防人員駕駛小艇前往意外水域，將李男遺體帶回岸上。當時李男穿著浮潛裝備，沒有背空氣瓶。
警方初步了解，當地海域並未限制民眾浮潛，研判李在浮潛時，綁在身上接浮球的繩子，不慎勾到海底礁岩，李發現後無法及時排除，導致溺水，並報請基隆地檢署檢察官相驗，查明死因，釐清案情。
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