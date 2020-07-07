疑綁浮球繩子勾到礁岩 男子浮潛採捕浮不出水面溺斃

李姓男子今到深澳鐵道自行車月台附近海域浮潛時，疑綁浮球的繩子勾到海底礁岩，導致溺斃，全案由檢警偵辦中。記者邱瑞杰／翻攝

新北市瑞芳區李姓男子今天到深澳鐵道自行車月台附近海域，穿戴浮潛設備到海中採捕蝦、貝時，疑綁浮球的繩子勾到海底礁岩，導致他無法浮出水面換氣，被人發現時已死亡。全案由檢警偵辦中。

據了解，58歲李男今天上午8點多出門，前往瑞芳與基隆交界處海域浮潛，順便採捕貝類等海產。

今天下午3點半左右，有潛水客看到海面有浮球，循著綁浮球的線到海面下發現李沉在水中，已死亡。

新北市消防局獲報後，由消防人員駕駛小艇前往意外水域，將李男遺體帶回岸上。當時李男穿著浮潛裝備，沒有背空氣瓶。