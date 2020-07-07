聽新聞
test
0:00 / 0:00
賓士男追撞單車國中生 駕駛身分被起底大有來頭
彰化市曉陽地下道昨天晚間9點多羅姓駕駛開著賓士車與14歲施姓國中生擦撞，羅男一路開車追隨施男，甚至還開進曉陽地下道機車道內，卻因煞車煞不住發生碰撞，施男倒地受傷被送醫救治，事故影片被網友貼出後，羅男身分被起底，是彰化縣議會前議長白鴻森的妹婿羅道堅。
警方調查，施姓國中生昨天晚間騎腳踏車與羅男駕駛的賓士車擦撞，車輛左後視鏡損壞，施男因此跟隨羅男左轉曉陽地下道，施男騎進地下道的機車道，羅男也開進機車道，但在過程中，施男被賓士車撞倒，被送往彰化基督教醫院救治，所幸沒有大礙，羅男事後澄清並非蓄意追撞國中生，是因為煞不住車，雙方有誠意和解。
但發生事故後，車輛停代機車道上，車道暫時封閉，目擊民眾看到忿忿不平，大罵羅男「你兒子要不要也被車撞」、「有必要這樣子嗎？」羅男則是說「歹勢！歹勢！」、「他先撞到我的」、「車道太小了」等。但一旁民眾看了仍相當氣憤，員警到現場處理仍持續開砲，不斷安撫民眾情緒。
羅男家人指出，原本在停紅燈，車輛後視鏡卻被學生騎腳踏車撞到，且並未停車，變綠燈後，羅男才開車在後方跟隨，因進入機車道下坡又上坡，學生車速改變，才發生追撞，事後已向對方道歉。
白鴻森曾任多屆彰化縣議長，妹婿羅道堅曾任其機要秘書，白鴻森2009年被依貪污罪判刑4年，羅則被判刑4年6月，2010年兩人還潛逃中國，逃亡3個月的後就被遣送回台入獄服刑，2人出獄後行事轉為低調。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言