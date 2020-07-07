賓士男追撞單車國中生 駕駛身分被起底大有來頭

彰化市曉陽地下道昨天晚間9點多羅姓駕駛開著賓士車與14歲施姓國中生擦撞，羅男一路開車追隨施男，甚至還開進曉陽地下道機車道內，卻因煞車煞不住發生碰撞，施男倒地受傷被送醫救治，事故影片被網友貼出後，羅男身分被起底，是彰化縣議會前議長白鴻森的妹婿羅道堅。

警方調查，施姓國中生昨天晚間騎腳踏車與羅男駕駛的賓士車擦撞，車輛左後視鏡損壞，施男因此跟隨羅男左轉曉陽地下道，施男騎進地下道的機車道，羅男也開進機車道，但在過程中，施男被賓士車撞倒，被送往彰化基督教醫院救治，所幸沒有大礙，羅男事後澄清並非蓄意追撞國中生，是因為煞不住車，雙方有誠意和解。

但發生事故後，車輛停代機車道上，車道暫時封閉，目擊民眾看到忿忿不平，大罵羅男「你兒子要不要也被車撞」、「有必要這樣子嗎？」羅男則是說「歹勢！歹勢！」、「他先撞到我的」、「車道太小了」等。但一旁民眾看了仍相當氣憤，員警到現場處理仍持續開砲，不斷安撫民眾情緒。

羅男家人指出，原本在停紅燈，車輛後視鏡卻被學生騎腳踏車撞到，且並未停車，變綠燈後，羅男才開車在後方跟隨，因進入機車道下坡又上坡，學生車速改變，才發生追撞，事後已向對方道歉。