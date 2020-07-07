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兩軍方醫務兵見義勇為 為車禍女騎士包紮

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里竹子坑234旅聯二營的鄭姓上士和張姓下士昨在大里街頭遇到李姓女子被車撞傷，立即見義勇為下車替女傷者包紮。圖／取自臉書大里人聊天室
台中市大里竹子坑234旅聯二營的鄭姓上士和張姓下士昨在大里街頭遇到李姓女子被車撞傷，立即見義勇為下車替女傷者包紮。圖／取自臉書大里人聊天室
台中市李姓女子昨天下午騎機車經過大里區仁化路時，遭後方同向一輛小貨車碰撞倒地，造成李女右手及臀部擦挫傷；小貨車當時未下車察看即逕行逃離現場，所幸當時有兩名軍方醫務兵經過，立即下車替李女包紮，後來李女由消防車送醫，並無大礙。

警方從附近監視錄影查出肇事車牌、車主，今下午傳喚肇事的陳姓駕駛（44歲）到案，他雖聲稱當時是載貨要到大里工業區去，並不知道自己撞到人，但警方訊後仍依肇事逃逸罪嫌移送法辦。

據了解，兩名醫務兵替李女（36歲）包紮的畫面被附近民眾拍下上傳大里人聊天室，引起5千餘人留言，許多人紛紛稱讚這兩位士兵見義勇為的行為，認為值得嘉獎。

直擊車禍並把畫面貼上臉書的王姓女子還稱讚說：「這兩位小鮮肉真是帥啊！」同時她也貼文指稱撞人的小貨車肇事後「加速逃逸」。

經過記者追查，兩名見義勇為的軍方醫務人員是位在大里竹子坑234旅聯二營的鄭姓上士和張姓下士。軍方人員下午說，他2人當時正好有公務經過，看到這一幕立即下車協助處理並包紮傷患，義行可風，軍方會給予兩人獎勵。

車禍 車主 台中市

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