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兩軍方醫務兵見義勇為 為車禍女騎士包紮
台中市李姓女子昨天下午騎機車經過大里區仁化路時，遭後方同向一輛小貨車碰撞倒地，造成李女右手及臀部擦挫傷；小貨車當時未下車察看即逕行逃離現場，所幸當時有兩名軍方醫務兵經過，立即下車替李女包紮，後來李女由消防車送醫，並無大礙。
警方從附近監視錄影查出肇事車牌、車主，今下午傳喚肇事的陳姓駕駛（44歲）到案，他雖聲稱當時是載貨要到大里工業區去，並不知道自己撞到人，但警方訊後仍依肇事逃逸罪嫌移送法辦。
據了解，兩名醫務兵替李女（36歲）包紮的畫面被附近民眾拍下上傳大里人聊天室，引起5千餘人留言，許多人紛紛稱讚這兩位士兵見義勇為的行為，認為值得嘉獎。
直擊車禍並把畫面貼上臉書的王姓女子還稱讚說：「這兩位小鮮肉真是帥啊！」同時她也貼文指稱撞人的小貨車肇事後「加速逃逸」。
經過記者追查，兩名見義勇為的軍方醫務人員是位在大里竹子坑234旅聯二營的鄭姓上士和張姓下士。軍方人員下午說，他2人當時正好有公務經過，看到這一幕立即下車協助處理並包紮傷患，義行可風，軍方會給予兩人獎勵。
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