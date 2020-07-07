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南投10天逾5起山難 搜救人員吃不消向山友喊話了

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣搜救隊執行卓社大山墜谷勤務，歷經逾3天時間才順利完成任務。圖／南投縣消防局提供
南投縣搜救隊執行卓社大山墜谷勤務，歷經逾3天時間才順利完成任務。圖／南投縣消防局提供
南投縣近期山域事故頻繁，尤其是仁愛鄉山區，近10天內至少發生5起，其中不乏同時就有2起，每次出勤常是漏夜馳援救人，甚至動輒2、3天以上，導致搜救人員根本無法休息，讓他們大喊吃不消，今出聲盼山友「不要小看山上環境」。

南投縣從上個月連假開始，山難意外狀況多，光是仁愛鄉，就有高雄遊客夜宿惠蓀林場，26日晨起獨行湯公碑步道，迷途失蹤12天，搜救至今未果；30日又傳新北登山隊登卓社大山1人墜谷亡，歷經逾3天時間才順利將其遺體吊掛下山。

之後在合歡西峰、奇萊主峰、武令山陸續有請求山難救援的狀況，而在警義消及民間搜救團體等協助均平安獲救；但接二連三的搜救勤務為求能在最短時間內救人，搜救人員疲於奔命且停休，也讓他們感到吃不消，今上網PO文向山友喊話。

蘇姓搜救隊員今在臉書社團「登山健行自組隊」貼文指出，自己是南投縣的搜救人員，而近來在仁愛山區，10天內發生5件山難，幾乎同一時段都會有2件山難在救援，搜救人員們拯救山友性命，現在都處於停休狀態忙於救援。

蘇因此直接在登山社群上懇請眾山友，並提醒他們，若要登山前，請做好事前規劃，檢視自身體狀況及天氣狀況是否許可，再行爬山。

他也提到，在執行奇萊主峰山難勤務時，該患者爬百岳達50座，登山經驗豐富，但在高山上仍會產生高山症，極度不適等情況，因此呼籲山友不要小看山上環境，必須以謹慎小心的心態面對高山環境，也才能確保登山經驗安全愉快。

南投縣搜救隊執行卓社大山墜谷勤務，歷經逾3天時間才順利完成任務。圖／南投縣消防局提供
南投縣搜救隊執行卓社大山墜谷勤務，歷經逾3天時間才順利完成任務。圖／南投縣消防局提供

山友 患者 事故

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