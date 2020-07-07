南投10天逾5起山難 搜救人員吃不消向山友喊話了

南投縣搜救隊執行卓社大山墜谷勤務，歷經逾3天時間才順利完成任務。圖／南投縣消防局提供 南投縣近期山域事故頻繁，尤其是仁愛鄉山區，近10天內至少發生5起，其中不乏同時就有2起，每次出勤常是漏夜馳援救人，甚至動輒2、3天以上，導致搜救人員根本無法休息，讓他們大喊吃不消，今出聲盼山友「不要小看山上環境」。

南投縣從上個月連假開始，山難意外狀況多，光是仁愛鄉，就有高雄遊客夜宿惠蓀林場，26日晨起獨行湯公碑步道，迷途失蹤12天，搜救至今未果；30日又傳新北登山隊登卓社大山1人墜谷亡，歷經逾3天時間才順利將其遺體吊掛下山。

之後在合歡西峰、奇萊主峰、武令山陸續有請求山難救援的狀況，而在警義消及民間搜救團體等協助均平安獲救；但接二連三的搜救勤務為求能在最短時間內救人，搜救人員疲於奔命且停休，也讓他們感到吃不消，今上網PO文向山友喊話。

蘇姓搜救隊員今在臉書社團「登山健行自組隊」貼文指出，自己是南投縣的搜救人員，而近來在仁愛山區，10天內發生5件山難，幾乎同一時段都會有2件山難在救援，搜救人員們拯救山友性命，現在都處於停休狀態忙於救援。

蘇因此直接在登山社群上懇請眾山友，並提醒他們，若要登山前，請做好事前規劃，檢視自身體狀況及天氣狀況是否許可，再行爬山。