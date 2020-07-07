影／勞斯萊斯車主因小碰撞丟萬元辱女騎士？車主喊冤

台中市梧棲區日前發生勞斯萊斯轎車擦撞機車糾紛。記者游振昇／翻攝 一名女騎士日前將機車剛停在台中市梧棲區路旁時，與一輛勞斯萊斯高級轎車擦撞，雙方沒受傷，女騎士的母親上臉書氣罵勞斯萊斯駕駛，竟當場質疑她女兒製造假車禍要錢，還說「給一萬夠不夠！」勞斯萊斯王姓車主下午接受本報記者訪問時說冤枉，他絕無侮辱女騎士意思，應是她回家描述過程時家人誤解。

清水警分局表示，7月4日晚上7點，梧棲區文化居仁路口有車禍糾紛，王姓男子開轎車沿文化路右轉居仁路口，碰撞停在路邊重機由紀女騎的機車，雙方汽機車體輕微受損，當事人在現場初步和解。

勞斯萊斯車主是54歲王姓男子，機車騎士是19歲紀姓女子；這件小擦撞車禍糾紛發生後，女騎士的母親上臉書爆料公社說，她女兒機車停在路邊，拉中柱停在盡可能靠路緣停，沒有亂停車意思。被轎車撞到後，機車前頂到階梯再回彈，表示這款機車，車身長度是如此。

女騎士母親說，如果此地段不能這樣停機車，她們欣然接受違停罰單。但她不滿的是，轎車駕駛當時態度，不停辱罵她女兒，還說機車撞他，就是為了要錢，女騎士的母親怒說：「是誰撞誰？還嘶吼給你一萬夠不夠？夠不夠？夠不夠？」「你就是製造假車禍，你的樣子就是缺錢！」

勞斯萊斯王姓車主則說明，擦撞後下車查看，兩車都沒擦損，對方已報案，警察到場時，他向女騎士說和解就好，當晚已晚上7點多，不需因為小事讓警察再忙，如果和解仍不放心，他可「超前部署」先給一萬元，以免對方擔心日後要修車找不到人。

王姓車主強調，自己的轎車沒損傷，就算有損毀也不會向小妹妹求償，他是好意提醒；據了解，王姓車主是台中海線地區知名工廠老板，結識很多企業家和官員，在地方上有名氣，這輛勞斯萊斯轎車，上月24日才出現在他臉書，寫著「喜歡你提供的舒適安全，今天起就在我身邊陪我吧」。