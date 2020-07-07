被指不當管教幼童 高市林園區幼兒園喊冤

高雄市林園區一幼兒園被指老師用膠帶把幼童的手黏綁起來，園方人員表示是用一片膠帶暫時把小朋友的手黏住，避免小朋友抓摳。記者楊濡嘉／攝影 高雄市議員邱于軒今天在議會質詢時爆料高雄市林園區一家幼兒園疑對幼童不當管教，有老師因為小朋友沒有帶衣服、沒有做功課，就用膠帶把孩子的手黏得像哆啦A夢的手。幼兒園相關人員說，是有一位老師因為小朋友喜歡抓抓別人或摳摳東西，就用一片膠帶暫時把小朋友的手指黏起來，不是把孩子的手黏綁成哆啦A夢的手，那名老師已離職，園方會再跟家長多溝通。

這家幼兒園位在林園區靠近鳳林路之處，幼兒園環境整齊乾淨。園方人員得知邱于軒在議會質詢之事，有點生氣且難過的表示，議員沒有向園方了解事情原貌，事實不是像議員講的那樣；那名被家長指責的老師已在幼教界服務26年，之所以用膠帶把孩子的手黏一下，是因為孩子會抓抓別的孩子，也會摳摳教室裡的物品，老師為了讓孩子知道這樣的行為不恰當，才用一片膠帶暫時把孩子的手黏起來，孩子是可以自行撕掉膠帶的，老師也很快把孩子的膠帶移除；這名離職老師為此事，難過到暴瘦10公斤左右。

園方人員說，有4孩童的家長說老師用膠帶把孩子的手黏成哆啦A夢的手，其中2名孩童已轉園，另兩名繼續在園裡就讀；離職的那名老師說可能是平時與家長的溝通不足，沒有及時了解家長一些想法，才導致部分家長對教學有意見。

園方人員表示，和家長協調過，教育局的督學也到校查過，園方把一些資料提供給教育局查，園方會再與家長溝通。

邱于軒另提到有家長說幼兒園因老師人力不夠，上課時無法帶小朋友去上廁所，以致有些小朋友尿在、甚至大便在褲子裡。

此幼兒園方人員說，幼兒園每半小時一定讓小朋友上廁所，可能有些小朋友臨時要上廁所，老師見距休息時間只有一、二分鐘，即請小朋友忍一下，但絕無不讓小朋友上廁所情事。