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男孩提領振興三倍券卻掉落健保卡 善心人士送回

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄一名男孩因遺失雙親要去提領振興三倍券的健保卡，讓雙親聽聞後頗為氣惱，又擔憂健保卡落入不法之徒手中，幸好隔天在小港區內的某間夾娃娃機店中被善心人士拾得，物歸原主。

小港警分局桂陽路派出所昨天上午9點半時，接獲民眾報案，指在夾娃娃機店撿到一張小孩子的健保卡，警方判斷雖然新冠肺炎疫情趨緩，但健保卡仍是領口罩及看病的重要證件，遺失人肯定相當著急。

警方立即以警用系統查詢健保卡證號，找到失主吳姓男孩，並騎著警用機車親自送到男孩住處，由於男孩雙親外出，便只好讓男孩的胞姊出門領取。

男孩的胞姊也說，弟弟前一天才出門玩耍，意外弄丟原本要去預購振興3倍券的健保卡，讓雙親聽聞後時分氣惱，幸虧在娃娃機店撿到的好心人拿到派出所，不至於落入宵小之徒手裡。

高雄一名男孩因遺失雙親要去提領振興三倍券的健保卡，讓雙親聽聞後頗為氣惱，又擔憂健保卡落入不法之徒手中，幸好隔天在小港區內的某間夾娃娃機店中被善心人士拾得。記者邱奕能／翻攝
高雄一名男孩因遺失雙親要去提領振興三倍券的健保卡，讓雙親聽聞後頗為氣惱，又擔憂健保卡落入不法之徒手中，幸好隔天在小港區內的某間夾娃娃機店中被善心人士拾得。記者邱奕能／翻攝

健保卡 振興抵用券

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