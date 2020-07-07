男孩提領振興三倍券卻掉落健保卡 善心人士送回

高雄一名男孩因遺失雙親要去提領振興三倍券的健保卡，讓雙親聽聞後頗為氣惱，又擔憂健保卡落入不法之徒手中，幸好隔天在小港區內的某間夾娃娃機店中被善心人士拾得，物歸原主。

小港警分局桂陽路派出所昨天上午9點半時，接獲民眾報案，指在夾娃娃機店撿到一張小孩子的健保卡，警方判斷雖然新冠肺炎疫情趨緩，但健保卡仍是領口罩及看病的重要證件，遺失人肯定相當著急。

警方立即以警用系統查詢健保卡證號，找到失主吳姓男孩，並騎著警用機車親自送到男孩住處，由於男孩雙親外出，便只好讓男孩的胞姊出門領取。