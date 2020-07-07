影／台中知名壽司店「人肉」占位遭諷 警：私人地無違規

台中市西屯區福科路一家知名連鎖壽司店的停車場，3日晚間傳出停車糾紛，一名女子被網友拍攝到，以「人肉占位」的方式搶位，引發該名網友不滿，將行車記錄器畫面發布到網路上，並嘲諷該名女子是「大嬸」，台中市第六警分局交通組表示，該停車場為私人土地，無涉道交條例規定，以人身占位的方式，並無違法，呼籲市民透過業者協調停車糾紛。

台中市第六警分局交通組警務員謝尚志表示，引發糾紛的壽司店為私人土地所畫設的停車場，所以無法依道交條例論處，民眾停車糾紛，需透過業者或自行協調，但若相同的「人肉占位」行為，是出現在公有道路旁的停車格，就可以到交條例第78條規定，認定是在交通頻繁道路，或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可開罰300元。

一名網友在本月3日晚間7時許，前往西屯區福科路一家知名連鎖壽司店時，發現壽司店附屬的停車場有車位，但車位卻被一名女子以「人肉占位」的方式占據，讓他無法停車，該名網友搖下車窗向該名女子規勸「小姐，你車不在這邊，這樣占位不對吧」，該名女子回應「我車就在那邊而已，哪裏不對，可以講理嗎」，該名網友十分無奈，只好駛離。