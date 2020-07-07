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影／兩男一女醉後吵鬧拿木棍 被噴辣椒水帶回警局

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第一警分局民權所警員今天清晨6時許巡邏時，發現一家小吃部的門口有人在吵架，警方到場後發現是陳姓女子與林姓男子等2人因酒後起口角糾紛，因陳女還找來兩名男子持木棍助陣，警方為避免在場男子滋事，因此使用辣椒水，將在場5人帶回派出所管束，並依社維法裁處。

台中市第一警分局民權派出所今天清晨6時許巡邏時，發現西區中華路、民生路口發現一旁小吃部門口有糾紛，因在場糾紛人數超過3人，巡邏警員趕緊通報啟動快打，發動優勢警力趕赴現場。

經警方調查，該起糾紛案是林姓男子等2人因喝酒醉，與陳姓女子發生爭執，陳女找來張姓、吳姓男子到場助陣，因陳女找來的友人持木棍意圖滋事，執勤警員為免事態擴大，立即以辣椒水控制現場，並將聚眾滋事3人施以管束，另將在場5人帶回派出所，全部都依違反社會秩序維護法裁處。

台中市第一警分局呼籲，使用暴力無法解決問題，有糾紛應循正當途徑解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，誓將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。（影片受訪者第一警分局西區所副所長吳英儒）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市西區中華路、民生路的一家小吃部門口今天清晨發生酒後口角糾紛，警方噴辣椒水，帶回涉案5人。記者陳宏睿／翻攝
台中市西區中華路、民生路的一家小吃部門口今天清晨發生酒後口角糾紛，警方噴辣椒水，帶回涉案5人。記者陳宏睿／翻攝
台中市西區中華路、民生路的一家小吃部門口今天清晨發生酒後口角糾紛，警方噴辣椒水，帶回涉案5人。記者陳宏睿／翻攝
台中市西區中華路、民生路的一家小吃部門口今天清晨發生酒後口角糾紛，警方噴辣椒水，帶回涉案5人。記者陳宏睿／翻攝
台中市西區中華路、民生路的一家小吃部門口今天清晨發生酒後口角糾紛，警方噴辣椒水，帶回涉案5人。記者陳宏睿／翻攝
台中市西區中華路、民生路的一家小吃部門口今天清晨發生酒後口角糾紛，警方噴辣椒水，帶回涉案5人。記者陳宏睿／翻攝

台中市 小吃

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