內灣大橋下2高中生戲水溺斃 縣府：列第14處危險水域

端午連假期間，新竹縣4名男高中生相約到內灣大橋下玩水，卻不幸發生2人溺斃意外，再加上下周即將放暑假，為了避免憾事再次發生，新竹縣長楊文科今天在主管會報上指示消防局、交旅處加強防溺宣導、水域救援訓練，並將這次事故地點納入危險水域，對於發生意外的深潭，也要求橫山鄉公所盡速整治填平。

縣府今年5月公布的13處危險水域，包括北埔鄉北埔冷泉、新豐紅樹林附近水域、橫山鄉內灣村雞油樹下水域、橫山鄉內灣村吊橋下、尖石鄉馬胎舊檢查哨上游、關西鎮東安橋下、新埔鎮寶石橋附近水域、五峰鄉清泉橋下、竹東鎮上坪溪流域、峨眉鄉大埔水庫、頭前溪流域(竹東段至竹北段)、竹北拔子窟附近水域、竹北市新月沙灣(含山腳碼頭)，而內灣大橋下與內灣吊橋尚有約50公尺距離，為避免溺水事件再發生，交旅處已修定將此處納入為第14處危險水域。

交旅處表示，新竹縣的海邊、溪流都禁止游泳、跳水等水域活動，為避免溺水意外發生，對於違反規定的民眾將依照發展觀光條例第60條，處以新台幣1萬到5萬元的罰鍰。

消防局長孫福佑指出，每年畢業季開始至暑假期間，是水域事故發生高峰期，新竹縣、市水上救生協會及紅十字會在6到8月的例假日，都會在橫山雞油下、竹北新月沙灣、新豐紅樹林設立防溺宣導站，最近也協調新竹縣水上救生協會7、8 月新增設內灣大橋下防溺宣導站，遏止並勸離違法戲水民眾。