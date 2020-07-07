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影／不爽後照鏡被擦撞 賓士男竟尾隨撞倒騎單車國中生
彰化市曉陽地下道昨天晚間9點多羅姓駕駛開著賓士車載妻在路上與一名騎乘腳踏車的14歲施姓國中生擦撞，羅男一路開車追隨施男，甚至還開進曉陽地下道機車道內，卻因煞車煞不住碰撞，施男倒地受傷被送醫救治，這起交通事故造成地下道暫時封閉，民眾查看紛紛對著羅男大罵「是要把他撞死嗎？」警方到場處理還安撫民眾，肇事責任將進一步釐清。
警方調查，施姓國中生昨天晚間騎腳踏車行經彰化市中正路，與羅男駕駛的賓士車擦撞，車輛左後視鏡損壞，施男因此跟隨羅男左轉曉陽地下道，施男騎進地下道的機車道，羅男也開進機車道，但在過程中，施男被賓士車撞倒，被送往彰化基督教醫院救治，鎖骨骨折，擦傷破皮，經觀察治療後就可出院。
但羅男車輛因事故停在機車道，使得後方機車都無法通行，引起民眾側目，有人看到事發經過忿忿不平，拿起手機拍下現場狀況貼到臉書社團「彰化人大小事」，羅男行徑引起網友撻伐，「這不是機車道嗎，怎麼有4輪的」，也有人說，一輛車追小孩，即便沒撞到也嚇壞小孩，但也有網友認為「小朋友撞車逃跑也有錯」，網路上討論沸沸揚揚。
警方說，目前國中生還未到案說明，會再進一步釐清事故原因，羅男則澄清並非蓄意追撞國中生，是因為煞不住車。雙方有誠意和解，少年家長暫不會提告。
警方也指出，曉陽地下道在淹水時，所有車輛可能都得走一旁的機車優先道，因此路權單位沒有設置禁止汽車進入號誌，這裡的機車道是機車優先道但不是專用，汽車開上去沒有開罰依據，羅男也是因發生事故才暫時占用機車道，並非故意，也沒有違規。
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