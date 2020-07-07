老翁騎車從高雄到東港 天熱連人帶車摔進樹叢

高雄小港區73歲張姓老翁騎機車外出散心，一路從高雄騎到東港大鵬灣環灣道路，過程中，卻因為天氣太熱，中暑倒地，所幸被巡邏員警發現，隨即通知救護車，將張翁送往醫院治療。

張翁昨天上午騎機車一路從高雄小港區住家，騎約30公里，來到屏東縣東港鎮，由於當時正值中午，在高溫太陽照射下，張翁行經大鵬灣環灣道路時，因天氣太熱，身體不堪負荷，導致機車偏離島路倒向路旁樹叢，而張翁則摔倒在路旁。

由於大鵬灣環灣道路當時鮮少人經過，張翁跌倒後，也並沒有任何人發現，所幸，沒多久後被東港警分局巡邏警員發現，並立刻下車察看張翁傷勢，初步警示他只有手部有輕微擦傷。

隨後張翁向警員表示，想騎車出來散心，早上從高雄小港區一路騎到屏東，但到東港大鵬灣時，已到中午，由於當時身上並沒有帶水跟錢，因此無法買水補充水分，最後趕到暈眩隨後便倒地。