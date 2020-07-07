高雄婦駕BMW休旅連撞2車 掃倒路邊整排18輛機車

白色BMW休旅車衝撞路邊一整排機車，幸好當時路邊無人。記者林伯驊／翻攝

一輛白色BMW休旅車今天上午10點多沿高雄楠梓區德惠路往北，涉擦撞前方轎車，又衝往路口闖越紅燈，撞上正在等待左轉的計程車，最後失控衝撞路邊一整排機車，共18輛機車無端遭波及，造成計程車駕駛及2名乘客受傷送醫。警方獲報到場初步發現BMW休旅車駕駛林女酒測值為零，將深入釐清事發原因。

BMW休旅車駕駛林女（64歲）在楠梓交通分隊接受警詢，疑驚魂未定，對警方詢問都僅簡短1、2句回應，甚至說「只記得撞到機車」，對於起初為何擦撞前方轎車，接著疑似失控再撞計程車、整排路邊機車，都待還原過程。

警方查出，林女駕駛BMW白休旅車，上午10點1分行經楠梓區德惠路往北，擦撞前方王姓男子（30歲）駕駛白色轎車後，衝過德惠路及德賢路口，撞上正於德賢路等待左轉的王姓男子（66歲）駕駛計程車；林女接著衝過路口後，往右方衝撞整排18輛機車，才終於停下，幸好機車格當時無人。