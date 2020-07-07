燒臘店女店員侵占現金 還用父喪理由向老闆騙假、騙錢

基隆市葉姓女子到燒臘店工作，她的父親早在1年多前死亡，卻涉嫌向劉姓雇主佯稱剛過世，請了5天「有薪假」，又對劉說喪葬費被殯葬業務員，要劉借她2萬元。劉後來因店內收支出問題，查出葉女手腳不乾淨，父親剛死亡也是謊言。基隆地檢署偵結，依業務侵占、詐欺取財罪嫌將葉女起訴。

檢方起訴指出，葉女在仁愛區一家燒臘店擔任外場工作人員，負責點餐、送餐、收銀、外送和收款工作。去年12月7日她用LINE向劉佯稱，她的父親當晚去世，劉因此准她先後請了5天喪假，薪資照付。

今年1月21日葉女上班時對劉說，喪葬費被殯葬公司業務騙走而缺錢，劉因此借她2萬元付喪葬費。今年2月2日，葉女向劉佯稱，因要向房東買房屋，需借錢付訂金，劉又交給她2萬元。

劉男今年2月中旬發覺店內收支有問題，調閱店內監視器影像發覺葉女工作時，乘機把現金放進自己口袋，要求她還款不成，決定報警