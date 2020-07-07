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影／停車場一夜10車遭破窗 竊賊網咖啡躲2天被逮
新北市新店區一處私人停車場本月4日有車主向警方報案，停車場內共有多輛汽車車窗遭打破，車內財物遭竊，警方清查發現包括計程車及私人汽車共有10輛汽車遭破壞，由於竊賊專偷車內現金或零錢，損失金額約2萬多元，警方調閱監視器畫面，昨天在永和區一間網咖查獲竊陳姓男子到案，他辯稱缺錢花用才會下手行竊。
新店警方4日凌晨4時許接獲民眾報案，位於新店區央北二路與斯馨一路的福安停車場及斯馨停車場，報案人到停車場準備開車，發現自已的汽車遭破壞，又發現旁邊汽車內有可疑人士，大喊一聲，「你在做什麼？」該名男子迅速車內跳出逃跑。
警方獲報到場，發現有多輛汽車車窗遭人破壞，潛入車內竊取車內財物。經清查共有包括計程車和私人汽車共有10輛汽車遭破壞，損失金額約2萬3000元。
警方鑑識人員到場採證，在車內發現疑似竊賊遺留的一把螺絲起子和一只夾腳拖鞋，經警方全面調閱停車場及周邊道路監視器畫面過濾清查，昨天傍晚在永和區民有街一處網咖內查獲涉案的29歲陳姓男子到案並帶返江陵派出所偵辦。
據了解，陳嫌供稱因缺錢花用，撿拾路邊石塊毀損停車場內2部計程車竊取車內財物，否認其餘8部汽車為他所偷。新店警分局已採集陳嫌的DNA檢體與受害車輛所採跡證進行比對，今天依竊盜罪嫌將陳男函送台北地檢署偵辦。
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