破壞10輛機車置物箱 金門竊嫌僅偷到250元
有民眾在FB社團「靠北金門」PO文，發現停放在自己家門前機車的置物箱遭人破壞，金門縣金城分局受理報案後，循線調查比對監視器畫面後，在4日鎖定黃姓竊嫌並通知到案說明，全案依竊盜罪嫌移送福建金門地方檢察署偵辦。
金城分局表示，7月1日接獲被害人報案指出，因發現停放於住家前方的機車，置物箱遭人破壞，並失竊財物約250元，經調閱住家監視器，發現一名男子穿戴帽子、口罩及手套等，企圖掩飾身分以竊取財物，故向警方請求協助。
警方調閱湖下社區周邊所有監視器外，也針對轄內有竊盜前科的對象進行清查，警方發現竊賊乃趁清晨時分，民眾大多還在熟睡之際，將機車停放於社區安全之處後，以徒步方式進入社區，並挨家挨戶翻找機車置物箱，竊取置物箱內的財物，總計翻查10輛機車。
警方耗時3天逐戶進行查訪並比對監視器畫面，在4日鎖定可疑車輛及對象，通知黃姓竊嫌到案，黃嫌起初辯解是去附近找朋友、但並未找到人才隨意翻機車後車廂，警方出示相關證據後，黃嫌自知無法狡辯才坦承犯行，隨後與警方前往至住處，拿出做案時所穿著衣物及剩餘贓款。
金城分局分局長李益杰提醒，民眾在平日應養成正確防竊觀念，特別注意使用車輛財物保管，加強危機意識；另警方為維護地區治安，平日依轄區治安要點及社區，綿密編排巡守勤務，加強防制不法，對於任何犯罪行為，絕對嚴懲不貸。
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