南投膠帶工廠偷排甲苯 大賺7000萬黑心錢被起訴

南投縣南崗工業區一家生產黏性膠帶工廠，涉嫌偷揮發性有機氣體，虛報空汙處費，但違法排放有害健康包含甲苯等有害物質，嚴重影響環境健康。南投地檢署去年底查扣工廠土地和不法所得7000萬元，今天依違反空氣汙染防制法，將許姓負責人和陸姓員工等3人提起公訴。

南投地檢署接獲環保署中區督察大隊告發，位在南崗工業區的生產黏性膠帶工廠，有未經許可設置具備開關控制閥門之排放管道，經以揮發性有機氣體（Volatile Organic Compounds，簡稱VOC）偵測顯像結果，確認為VOC排放，疑似有違反空氣汙染防制法，指派石光哲檢察官偵辦。

檢警調查，確認工廠原料甲苯、油墨之進貨量，與空氣汙染防制費申報有明顯差距，涉嫌虛報空汙費及違法排放有害健康之空氣污染物質之犯行，經初估短繳空汙費約3785萬元，另為減省使用過濾有害健康物質之活性碳約2962萬元。

南投地檢署為免業者脫產，妨害犯罪所得之追徵，先在去年12月聲請扣押工廠土地及建物各2筆獲准，並查獲未經許可設置之非法排放管道繞流管4支，以違法排放有害健康物質及虛報短繳空汙費訊問許姓公司負責人、許姓工廠負責人及陸姓員工，分別以100萬元至50萬元不等金額交保。

工廠使用的原料甲苯，是環保署優先列管有害空氣汙染物，對一般民眾或環境造成嚴重不良影響，甲苯透明、無色且有特殊氣味，可能會影響神經系統。低到中濃度的甲苯會導致疲憊、虛弱、喝醉酒狀態、記憶力降低、嘔吐、食慾不振。孕婦在懷孕期間吸入高濃度甲苯，會導致嬰兒缺陷，包括心智能力延緩及成長遲緩。