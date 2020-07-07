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南投膠帶工廠偷排甲苯 大賺7000萬黑心錢被起訴

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投縣南崗工業區一家生產黏性膠帶工廠，涉嫌偷揮發性有機氣體，虛報空汙處費，但違法排放有害健康包含甲苯等有害物質，嚴重影響環境健康。南投地檢署去年底查扣工廠土地和不法所得7000萬元，今天依違反空氣汙染防制法，將許姓負責人和陸姓員工等3人提起公訴。

南投地檢署接獲環保署中區督察大隊告發，位在南崗工業區的生產黏性膠帶工廠，有未經許可設置具備開關控制閥門之排放管道，經以揮發性有機氣體（Volatile Organic Compounds，簡稱VOC）偵測顯像結果，確認為VOC排放，疑似有違反空氣汙染防制法，指派石光哲檢察官偵辦。

檢警調查，確認工廠原料甲苯、油墨之進貨量，與空氣汙染防制費申報有明顯差距，涉嫌虛報空汙費及違法排放有害健康之空氣污染物質之犯行，經初估短繳空汙費約3785萬元，另為減省使用過濾有害健康物質之活性碳約2962萬元。

南投地檢署為免業者脫產，妨害犯罪所得之追徵，先在去年12月聲請扣押工廠土地及建物各2筆獲准，並查獲未經許可設置之非法排放管道繞流管4支，以違法排放有害健康物質及虛報短繳空汙費訊問許姓公司負責人、許姓工廠負責人及陸姓員工，分別以100萬元至50萬元不等金額交保。

工廠使用的原料甲苯，是環保署優先列管有害空氣汙染物，對一般民眾或環境造成嚴重不良影響，甲苯透明、無色且有特殊氣味，可能會影響神經系統。低到中濃度的甲苯會導致疲憊、虛弱、喝醉酒狀態、記憶力降低、嘔吐、食慾不振。孕婦在懷孕期間吸入高濃度甲苯，會導致嬰兒缺陷，包括心智能力延緩及成長遲緩。

這是南投縣首件企業涉及違法繞流排放有害健康之空氣汙染物及短繳空污費之案件，前現任檢察長毛有增、張曉雯指派檢察官成立專案小組調查，查獲企業違反空氣污染防制法之證據，有效維護國民健康呼吸之權利，落實環境正義，也成功查扣犯罪所得高達7000萬元。

南投地檢署查獲南崗工業區業者偷排有毒的甲苯，嚴重汙染環境和影響人體健康。圖／本報資料照片
南投地檢署查獲南崗工業區業者偷排有毒的甲苯，嚴重汙染環境和影響人體健康。圖／本報資料照片

空氣汙染 環保署

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