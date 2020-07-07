與丈夫爭吵負氣跳海 第九岸巡隊搜獲幸僅輕傷

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊今天凌晨在金門縣復國墩漁港區巡邏時，在觀景平台附近發覺有男女吵架聲，上前了解後發現男子在急尋不見蹤影的妻子，岸巡隊人員因身穿救生衣，立即跳海尋找、所幸不久就尋獲在礁石區的女子，該名女子僅四肢有挫傷、輕微嗆水，並立即送往醫院檢查。

第九岸巡隊表示，兩人是夫妻關係，當時兩人因發生爭執、一言不和，該名女子一氣之下就從觀景平台上跳入海中，丈夫轉頭後發現妻子不見蹤影焦急尋找，剛好碰到巡邏的勤務人員，向前求助協尋妻子。

由於當時適逢漲潮、狀況危急，當時負責執勤的是復國墩安檢所長，因擁有救生員資格且身穿救身衣，旋即跳水救援該名女子，所幸不久後在觀景平台右側的礁石區發現女子，該名女子生命跡象穩定，僅四肢皮膚有挫傷、輕微嗆水，隨後由消防人員協助送往衛生福利部金門醫院就醫檢查。

海巡署表示，在海域、海岸救生救難為海巡本務工作，將傾全力實施救援，呼籲民眾如於港區或岸邊發生緊急危難事故時，可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署將立即派員協助。自殺不能解決問題，民眾若有輕生念投可透過張老師專線1980、安心專線1925諮商，生命一定可以找到出路。