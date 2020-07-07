被衛生局女職員指控性侵的前執行長： 再編造故事提告

新北市衛生局30歲林姓女職員墜樓身亡，生前自揭遭一名人夫性侵，網友也爆出就是林女的前主管廖姓男子，廖男今透過律師發表聲明指出，部分有心人士一再刻意捏造、編造故事，超出民主社會與法治容許範圍，會請律師依法律途徑依法處理。

廖男聲明稿指出，林女墜樓他感到萬分哀痛與遺憾，但林女在臉書提到遭他強暴行為，或其他暗喻、暗示他有違反意願、傷害行為，都非屬事實，雖然人走為大，但生前與他感情糾葛，心生不滿所留下的文字，在林女走後他百口莫辯。

廖男提到，林女友人與部分有心人士刻意扭曲、編造事實，企圖引導輿論方向，妖魔化他本人並波及到他服務的機構、配偶、家庭，他很自責也深感遺憾，但惡意扭曲行為，是非民主與法治社會縱容。

廖男說，與林女交往2年，交往原因並非是網路所編造是利用職權、強暴行為，是成年人的你情我願，2人互動、約會與一般情侶相同，是分手後涉及他有家庭與感情難以割捨問題，才使雙方糾葛不清，但他沒有傷害與妨害自由行為。

廖男還提到，網路上的錄音片段，是他試圖追挽遭拒絕，雙方在馬路發生口角，事後情緒激動打電話所言，並非是網路所說的道歉錄音，相信司法可以檢視林女的遺物與相關資料後，可以還他清白。