聽新聞
test
0:00 / 0:00
被衛生局女職員指控性侵的前執行長： 再編造故事提告
新北市衛生局30歲林姓女職員墜樓身亡，生前自揭遭一名人夫性侵，網友也爆出就是林女的前主管廖姓男子，廖男今透過律師發表聲明指出，部分有心人士一再刻意捏造、編造故事，超出民主社會與法治容許範圍，會請律師依法律途徑依法處理。
廖男聲明稿指出，林女墜樓他感到萬分哀痛與遺憾，但林女在臉書提到遭他強暴行為，或其他暗喻、暗示他有違反意願、傷害行為，都非屬事實，雖然人走為大，但生前與他感情糾葛，心生不滿所留下的文字，在林女走後他百口莫辯。
廖男提到，林女友人與部分有心人士刻意扭曲、編造事實，企圖引導輿論方向，妖魔化他本人並波及到他服務的機構、配偶、家庭，他很自責也深感遺憾，但惡意扭曲行為，是非民主與法治社會縱容。
廖男說，與林女交往2年，交往原因並非是網路所編造是利用職權、強暴行為，是成年人的你情我願，2人互動、約會與一般情侶相同，是分手後涉及他有家庭與感情難以割捨問題，才使雙方糾葛不清，但他沒有傷害與妨害自由行為。
廖男還提到，網路上的錄音片段，是他試圖追挽遭拒絕，雙方在馬路發生口角，事後情緒激動打電話所言，並非是網路所說的道歉錄音，相信司法可以檢視林女的遺物與相關資料後，可以還他清白。
廖男也說，情感糾葛涉及道德問題，他自當承擔，但媒體與網路輿論對他臆測、不實指控、誣衊詆毀等言論，基於民主社會與言論自由，他可以理解，但希望聲明書發出後，停止不實傳述，避免以訛傳訛。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言