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機車置物箱連續遭竊 金門警方逮獲慣竊送辦

中央社 / 金門縣7日電

金門縣金寧鄉湖下地區發生多起機車置物箱財物失竊案，金城分局獲報後迅速偵破。除將竊賊繩之以法外，順利找回被害人失竊財物，全案依竊盜罪嫌移送福建金門地方檢察署偵辦。

金城分局副分局長許績俊受訪表示，分局接獲被害人報案指出，因發現停放在住家前方的機車置物箱遭人破壞，失竊財物約新台幣數百元，經調閱住家監視器，發現一名男子穿戴帽子、口罩及手套等，企圖掩飾身分以竊取財物，因而報警處理。

許績俊表示，金城分局接獲報案後，立即責由金寧分駐所及偵查隊員警分工合作，除調閱湖下社區周邊所有監視器外，也清查轄內有竊盜前科的對象，發現竊賊是趁著清晨時分，民眾大多還在熟睡之際，將機車停放在社區安全之處後，以徒步方式進入社區，並挨家挨戶翻找機車置物箱，竊取置物箱內的財物。

經警方耗時3天逐戶進行查訪並比對監視器畫面後，終於鎖定可疑車輛及對象。分局表示，警方通知黃姓竊嫌到案並出示相關證據後，黃嫌自知無法狡辯，坦承犯行，隨後帶同警方到他住處，起出做案時所穿著衣物及剩餘贓款，經調查後將竊賊依法究辦。

金城分局分局長李益杰表示，對於民眾報案後，員警能積極查訪，迅速偵破表示嘉勉，也提醒民眾平時養成正確防竊觀念，注意使用車輛財物保管，加強危機意識；警方也會加強巡守勤務。

金門 竊盜 福建

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