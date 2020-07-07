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消防通道臨停遭檢舉 高雄復康巴士罰單收到手軟

聯合報 / 記者林保光/高雄即時報導

高雄市6公尺消防通道兩側畫紅線，禁止臨時停車，不僅巷道住戶臨停上下車遭檢舉，連市府交通局委外經營的復康巴士，要接送行動不便的患者也遭檢舉而吃罰單，令住戶和司機氣結。但警方認為是全國一致的問題，只要檢舉內容屬實便無法銷單，須中央修法才能改變。

高雄市議員郭建盟日前接獲民眾陳情，5月開車到高雄市三民區六合路3巷，在家門口讓小孩上車，卻遭民眾檢舉，1個月後便接到紅線違規臨停的罰單。陳情者質疑，如果是孕婦或身障的長輩在家門口上下車，因巷道禁止臨停受罰，如何是好。

受高雄市政府交通局委託經營復康巴士的高雄客運公司，從去年7月接手經營以後，已接到約14張遭檢舉臨停罰單，幾乎每月要收到1、2張罰單，罰款得由公司及司機吸收，讓司機叫苦。高雄客運經理巫錦勝表示，身障或洗腎患者無法走出來搭車，司機只是臨停讓患者上下車也遭檢舉，希望能改可以臨停5分鐘，讓患者好上下車。

據高雄市交通局統計，高雄市目前約有232條巷道列為消防通道，道路兩側畫紅線禁止臨時停車的6米巷道無確切統計數字。

郭建盟今天上午在請高雄市警交通大隊、交通局等單位會勘消防通道，認為民眾每天回家，要冒著被罰300元到600元的風險，「不是怪怪的嗎？」。他表示，消防通道兩側畫紅線禁止臨時停車，如果改成黃線，可能晚間8點以後就可停車，將阻礙消防救災，但他覺得「這種罰單雖然合法，但不合情理」，希望把現實問題反映給交通部，研擬解決方案。

高雄市交通大隊執法組長陸正廷表示，「法律沒有規定的事，警察不可能去做，法律有規定的事，警察不能不去做」，因民眾拍照檢舉，警方檢視車輛在紅線禁止臨時停車處停車，事實明確，警方得依道路交通管理處罰條例開罰。

高雄市議員郭建盟認為，臨停讓患者上下車而受罰，「這種罰單雖然合法，但不合情理」，希望中央修法。記者林保光／攝影
高雄市議員郭建盟認為，臨停讓患者上下車而受罰，「這種罰單雖然合法，但不合情理」，希望中央修法。記者林保光／攝影
復康巴士在紅線臨停接患者，遭民眾拍照檢舉也要吃罰單。記者林保光／攝影
復康巴士在紅線臨停接患者，遭民眾拍照檢舉也要吃罰單。記者林保光／攝影
復康巴士及巷道住戶在紅線臨停上下車，遭民眾拍照檢舉也要吃罰單。記者林保光／攝影
復康巴士及巷道住戶在紅線臨停上下車，遭民眾拍照檢舉也要吃罰單。記者林保光／攝影
復康巴士業者拿出罰單，說明司機臨停，只為了讓患者上下車，也被檢舉吃罰單。記者林保光／攝影
復康巴士業者拿出罰單，說明司機臨停，只為了讓患者上下車，也被檢舉吃罰單。記者林保光／攝影

高雄市 罰單 身障

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