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不當管教？幼童示範膠帶綁手：老師說是哆啦A夢的手

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市議員邱于軒爆料高雄市林園區一家幼兒園疑對幼童不當管教，有老師用膠帶把孩子的手黏綁起來，她提供三段 家長與孩子就此的對話，孩子告訴家長小朋友因沒有帶衣服、沒有作功課所以被黏起來，還有小朋友「示範」給家長看老師如何黏綁孩子。這些影片都經變聲處理，小朋友都打了馬賽克。

影片中，一名小朋友拿黑色膠帶黏一名年紀更小的孩子的手，讓家長知道老師是怎麼黏手的，告訴家長老師說那是哆啦A夢的手，家長看小朋友黏的方式，驚訝的說黏那麼緊？小朋友點點頭。

另一段影片是家長問孩子，有幾位小朋友的手被黏？為什麼被綁？小朋友說有兩人被黏，因為沒有帶衣服、沒有做功課，有一人被黏兩隻手，一人被黏一手。

還有一段是家長與一人名被黏過手的小朋友的對話，小朋友說因為沒有做功課，老師把他的手黏起來，叫他去別班，還　要他好好讀書，然後把他的手上的膠帶拆掉。

邱于軒說，用膠帶黏手，小朋友不致於受傷，家長也不會發現，但對小朋友心理會造成影響，這是不當管教行為。

高雄市議員邱于軒指高雄市林園區一幼兒園疑對幼童不當管教，並提供小朋友示範老師如何黏幼童手的影片。圖／翻攝高雄市議員邱于軒提供影片
高雄市議員邱于軒指高雄市林園區一幼兒園疑對幼童不當管教，並提供小朋友示範老師如何黏幼童手的影片。圖／翻攝高雄市議員邱于軒提供影片

幼兒園 哆啦A夢

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