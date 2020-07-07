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男泳池碰女大腿根被告性騷 檢認游仰式易碰到不起訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民李姓男子去年在練習仰式時， 與同一水道逆向游泳的女子小蘋（化名）錯身而過，涉嫌以手碰觸她的右胸及大腿根處，經被害人小蘋控告李性騷擾，教練證稱「游仰式看不到對方，只看到上面，難免會有碰撞情形」，台中地檢署檢察官採信教練證詞，遂以罪嫌不足，今天將李男予以不起訴處分。

小蘋指控，她與李男（52歲）同為台中市南屯國民運動中心游泳課學員，去年9月24日下午，在運動中心游泳池，聽從張姓教練指示練習仰式划手姿勢時，蓄意與位於同一水道逆向游泳的小蘋錯身而過，以手碰觸小蘋的右胸及大腿根處。

李男否認犯行，辯稱「當日我是依照張教練指示游仰式，教練指示要划好，我一直游過去未停下，不知道有碰到她，不知有碰到她，我回到原點後看到他們在說我，我有向她道歉，但我不知道有碰到她」。

小蘋稱，「我是拿著浮板游仰式，他從我右邊反方向同一水道游過來，他是游仰式，對方沒有輔具，我是從右邊胸部被摸到大腿根部，我反應過來後已經沈下去了，他就是用手摸，時間多久我無法確定」。

張教練證稱，「在上課過程中，或許因學員學習，前進狀況不同，會有碰撞情，因為游仰式看不到對方，只看到上面，難免會有碰撞情形，上課只能在教學水道游泳」。

檢察官調查，從監視器翻拍畫面擷圖，查出李與小蘋在同一水道確錯身，惟無法拍攝到李是否有觸摸她，雖小蘋停下來觀看四周，但李仍繼續仰式前行，勘認李辯稱不知在游泳過程中碰觸小蘋並非虛妄。

檢察官認定，李男與小蘋都是仰式初學者，且仰式行進過程中，因只能直視上方，故身為初學者的李男對於行進方向略有偏差，尚非不合理。遂以罪嫌不足，將李男予以不起訴處分。

李男在練習仰式時， 與同一水道逆向游泳的女子小蘋錯身而過，涉嫌以手碰觸她的右胸及大腿根處，教練證稱「游仰式看不到對方，只看到上面，難免會有碰撞情形」，台中地檢署檢察官採信教練證詞，將李男予以不起訴處分。圖／本報資料照
李男在練習仰式時， 與同一水道逆向游泳的女子小蘋錯身而過，涉嫌以手碰觸她的右胸及大腿根處，教練證稱「游仰式看不到對方，只看到上面，難免會有碰撞情形」，台中地檢署檢察官採信教練證詞，將李男予以不起訴處分。圖／本報資料照

性騷擾

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