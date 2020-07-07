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影／台中勞斯萊斯擦撞路邊機車質疑碰瓷 網友噓：有錢沒技術

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一件擦撞小糾紛，引起大論戰。一名女騎士日前將電動機車剛停在台中市梧棲區路旁時，一輛勞斯萊斯高級轎車要靠路邊停車時，車身擦撞機車，雙方沒受傷；女騎士的母親上臉書氣罵勞斯萊斯駕駛，指這名駕駛現場竟質疑她女兒製造假車禍要錢。台中市清水警分局今天說明，員警到場時，雙方表明要和解，但沒提到轎車駕駛有說對方製造假車禍一事。

清水警分局表示，7月4日晚上7點，梧棲區文化居仁路口有車糾紛，王姓男子開轎車沿文化路右轉居仁路口，碰撞停在路邊重機由紀女騎的機車，雙方汽機車體輕微受損，當事人在現場初步和解，日後如有需要警方協助處理，仍可至派出所報案，警方呼籲用路人行經十字路口務必注意車前狀況並遵守相關交通，以避免交通事故發生。

這件小擦撞車禍糾紛發生後，女騎士的母親上臉書爆料公社說，她女兒機車停在路邊，拉中柱盡可能靠路緣停。沒有亂停車意思。被轎車撞到後，機車前頂到階梯再回彈，表示這款機車，車身長度是如此。

女騎士的母親說，如果此地段不能這樣停機車，警方查證後，她們欣然接受違停罰單。謝謝大家的關心和指教，但她不滿的是，轎車駕駛當時態度，不停辱罵她女兒，還說機車撞他，就是為了要錢。女騎士的母親怒說，「是誰撞誰？」還說，「您有多少錢是您的事，我的家人孩子，都沒缺您的錢，如果您的錢真的太多，建議您可以做公益，幫助許多弱勢。」

清水分局表示，員警到場時，雙方當事人在現場，未提及轎車駕駛質疑騎士製造假車禍要錢一事，此車禍糾紛無人受傷，單純的車損，警方將查明是否有交通違規情形；車禍發生的影片被放臉書後，多數網友都指責轎車駕駛，有錢卻沒技術，簡單的靠邊停車竟撞上機車。

台中市梧棲區發生轎車和機車擦撞糾紛。記者游振昇／翻攝
台中市梧棲區發生轎車和機車擦撞糾紛。記者游振昇／翻攝
台中市梧棲區發生轎車和機車擦撞糾紛。圖／取自臉書爆料公社二社
台中市梧棲區發生轎車和機車擦撞糾紛。圖／取自臉書爆料公社二社

車禍 梧棲

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