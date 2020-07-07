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影／少婦懷孕8周被撞進車底下 3警合力搬車搶救人命
台中市潘姓少婦懷孕8周，她在2日下午4時許騎機車行經北屯區軍福九路時，遇到開車的葉姓男子欲右轉，雙方發生碰撞；潘婦失控撞到路旁的廂型車後倒地，卡在廂型車底下動彈不得。警方獲報後，出動三名警力協助搬車，順利協助潘女就醫，幸好經醫院治療後，母子均安，全案將依A2交通事故處理流產，函請交大事故組分析肇事原因。
台中市第五警分局東山派出所警員賴俊翰、黃繼緯、警大實習生江浤楷，2日下午4時許巡經軍福九路、和順路口時發現有車禍，趕緊直接下車協助。
警方發現，懷孕8周潘姓少婦（22歲）卡在路旁的廂型車底下，動彈不得，經警查看潘女意識，確認潘女意識清楚，原本想先將潘女從車底下拉出來，以免傷到腹中胎兒，但無法以人力拉出。
三警再以車上長警棍以槓桿原理稍稍抬起貨車，但仍徒勞無功，最後是出動警車的千斤頂，加上三名警力及附近民眾的幫忙，才將廂型車挪動，讓潘女得以脫困，經送醫後母子均安。
經警方調查，潘姓少婦騎車行經北屯區軍福九路、和順路口時，遇到開車的葉姓男子（31歲）欲右轉和順路時，雙方在路口發生碰撞，因當時有雷陣雨，地面溼滑，潘女遭撞後失控往前滑行，撞進路旁廂型車的車底而受困。
第五警分局呼籲，車輛行駛時應注意四方車輛，於轉彎時應先確認無車輛後，再進行轉彎，尤其最近午後雷陣雨勢大又急，亦會影響駕駛人的視線，更要特別小心，以免造成交通事故。
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