桃市天熱玩水6死1獲救 「天有異象」成逃命徵兆
最近天氣高溫炎熱，民眾到山林溪澗、海邊玩水消暑頻傳意外，桃園市消防局今天上午統計6月到昨天，全市共發生7起溺水案件，造成6死、1人獲救，玩水代價很大，局長謝呂泉表示，天氣炎熱玩水防溺最重要，海邊、溪流等水域玩水，避免去沒有救生員的危險水域戲水，更不要自恃會游泳而忽略水域安全守則，多一分注意、才能少一些意外。
疫情趨緩，夏季炎熱，最近各地岩岸海遊、山林湍急溪流，相繼發生多起溺水意外，造成家庭悲劇，桃園市消防局各大隊相繼展開池塘、海邊防溺演練，該局說，救溺首要條件先確保自身安全，牢記救溺口訣「叫、叫、伸、拋、划」，更重要是到水域戲水前要先做好防溺、救溺措施，面對有人溺水意外，自保之餘，更要懂得如何伸出援手。
消防局第三大隊長殷明坤表示，夏季戶外戲水，溪邊玩水如果上游烏雲密布表示有豪大雨來，一定要迅速離開；若是溪水很清突然變混濁，表示有洪大水要來，也要迅速離開；海邊戲水，突然看到不同的浪來，表示氣候有變化、也要迅速離開；露營要遠離水源區，避免洪水爆發來不及走避，最好不要到無救生人員、設備地方戲水，讓戶外戲水更安全。
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