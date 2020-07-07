1歲女童烈日下赤腳迷失街頭 熱心玉里警助找回家路

連日高溫，花蓮玉里鎮卻有一名一歲半的小女童，趁母親睡午覺時偷溜出門，沒穿鞋子跑到大馬路上，迷失回家方向，雙腳又被燒燙柏油路面燙得哇哇大哭，熱心民眾發現通報玉里警方，警方充當保母安撫小女童，並挨家挨戶尋人，又透過在地社群臉書協尋，幫女童找到回家的路。玉里警分局長陳蔚文提醒，家有幼童時要小心照顧，若在家休息，切記要將房門上鎖，避免幼童擅自外出造成憾事。

玉里警分局表示，月初接獲民眾報案，一名小女童在玉里鎮建國3街和主權路口邊走邊哭，一旁沒有大人；當時是下午2時許，天氣相當炎熱，玉里派出所員警接獲通報，迅速到場，把小女童帶回派出所暫時安置，並提供飲水，避免幼童脫水中暑。

小女童才1歲半，男警員一抱她就哇哇大哭，只肯給女警抱。玉里派出所女警王怡婷抱著她，輕拍肩膀說「妹妹不要怕，警察姐姐幫妳找媽媽」，安撫小女童情緒，但問到姓名和住址，小女童可能因年幼加上受驚險，表達很不清楚。

警方研判女童應該住在走失地點附近，在炎熱天氣下挨家挨戶尋人，但查訪了半小時未果；警方透過南區最大臉書社區網站「我愛玉里」，也調閱路口監視器，花了約1小時，順到小女童的父母親。

女童的吳姓母親說，因照顧小朋友比較累人，所以利用女兒睡覺時，也小睡一會兒，當時丈夫也在家，不料後來丈夫中午出門去上班沒告訴她，女兒又睡醒獨自溜出門，讓她嚇了一大跳，還好有熱心的路人及員警的協助，女兒才沒有發生意外，真的很感謝善心路人和員警。

分局長陳蔚文表示，同仁受理小女童走失案件，在短時間內迅速的找到家屬，真的十分認真及用心，也藉此事件呼籲民眾，家中如有年幼孩童時應該要更加小心照顧，在家中休息時，一定要將房門上鎖關起來，避免孩童自行開門外出走失或發生其他更嚴重的意外傷害而造成憾事。