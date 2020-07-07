快訊

「老大哥正看著你」 龐培歐看香港：1984歐威爾式審查行動

一定聽過的電影音樂：莫利克奈，光影裡的海上鋼琴師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1歲女童烈日下赤腳迷失街頭 熱心玉里警助找回家路

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

連日高溫，花蓮玉里鎮卻有一名一歲半的小女童，趁母親睡午覺時偷溜出門，沒穿鞋子跑到大馬路上，迷失回家方向，雙腳又被燒燙柏油路面燙得哇哇大哭，熱心民眾發現通報玉里警方，警方充當保母安撫小女童，並挨家挨戶尋人，又透過在地社群臉書協尋，幫女童找到回家的路。玉里警分局長陳蔚文提醒，家有幼童時要小心照顧，若在家休息，切記要將房門上鎖，避免幼童擅自外出造成憾事。

玉里警分局表示，月初接獲民眾報案，一名小女童在玉里鎮建國3街和主權路口邊走邊哭，一旁沒有大人；當時是下午2時許，天氣相當炎熱，玉里派出所員警接獲通報，迅速到場，把小女童帶回派出所暫時安置，並提供飲水，避免幼童脫水中暑

小女童才1歲半，男警員一抱她就哇哇大哭，只肯給女警抱。玉里派出所女警王怡婷抱著她，輕拍肩膀說「妹妹不要怕，警察姐姐幫妳找媽媽」，安撫小女童情緒，但問到姓名和住址，小女童可能因年幼加上受驚險，表達很不清楚。

警方研判女童應該住在走失地點附近，在炎熱天氣下挨家挨戶尋人，但查訪了半小時未果；警方透過南區最大臉書社區網站「我愛玉里」，也調閱路口監視器，花了約1小時，順到小女童的父母親。

女童的吳姓母親說，因照顧小朋友比較累人，所以利用女兒睡覺時，也小睡一會兒，當時丈夫也在家，不料後來丈夫中午出門去上班沒告訴她，女兒又睡醒獨自溜出門，讓她嚇了一大跳，還好有熱心的路人及員警的協助，女兒才沒有發生意外，真的很感謝善心路人和員警。

分局長陳蔚文表示，同仁受理小女童走失案件，在短時間內迅速的找到家屬，真的十分認真及用心，也藉此事件呼籲民眾，家中如有年幼孩童時應該要更加小心照顧，在家中休息時，一定要將房門上鎖關起來，避免孩童自行開門外出走失或發生其他更嚴重的意外傷害而造成憾事。

警方表示，連日高溫，小女童走失的時候又是下午2點多，是最熱的時候，且在住宅區，來往車輛不少，幸好很快被熱心民眾通報，沒有發生意外。

花蓮縣玉里鎮一名才一歲半的小女童在烈日下赤腳走失，警方幫忙找到家人。圖／玉里警分局提供
花蓮縣玉里鎮一名才一歲半的小女童在烈日下赤腳走失，警方幫忙找到家人。圖／玉里警分局提供
花蓮縣玉里鎮一名才一歲半的小女童在烈日下赤腳走失，警方幫忙找到家人。圖／玉里警分局提供
花蓮縣玉里鎮一名才一歲半的小女童在烈日下赤腳走失，警方幫忙找到家人。圖／玉里警分局提供

高溫 中暑

延伸閱讀

水保局推農村觀光 上赤科山用振興券享8折優惠

花蓮玉里37.1度！ 全台這11縣市發燒 慎防熱傷害

台東火車站想搭小黃到長濱 車資天價5千元？ 引熱議！

台南機車騎士停紅燈亮槍吵架 女警巧見查獲改造槍彈

相關新聞

桃市天熱玩水6死1獲救 「天有異象」成逃命徵兆

最近天氣高溫炎熱，民眾到山林溪澗、海邊玩水消暑頻傳意外，桃園市消防局今天上午統計6月到昨天，全市共發生7起溺水案件，造成...

影／少婦懷孕8周被撞進車底下 3警合力搬車搶救人命

台中市潘姓少婦懷孕8周，她在2日下午4時許騎機車行經北屯區軍福九路時，遇到開車的葉姓男子欲右轉，雙方發生碰撞；潘婦失控撞...

1歲女童烈日下赤腳迷失街頭 熱心玉里警助找回家路

連日高溫，花蓮玉里鎮卻有一名一歲半的小女童，趁母親睡午覺時偷溜出門，沒穿鞋子跑到大馬路上，迷失回家方向，雙腳又被燒燙柏油...

嘉義電線桿被轎車撞倒 肇事男：我要閃狗

48歲邱姓男子今天凌晨駕車行經嘉義市新生路與光彩路，失控撞上路邊電線桿，造成電線桿倒塌，路邊護欄也撞毀，邱車頭全毀，安全...

為撿手機不專心 男載女友自撞安全島掉頭180度

台中市陳姓男子今天凌晨借朋友休旅車載黃姓女子出遊，未料行經西區民權路、五權路口時，陳因不明原因，直接開車分神，直接撞上道...

搜救犬 學長退休 學弟接棒

內政部消防署昨天舉辦搜救犬晉升授階暨除役犬認養儀式，十隻毛小孩齊聚，逗趣可愛。有六隻搜救犬通過國際任務測驗（Missio...

生人迴避 內灣2男高中生戲水溺斃 今晚9點送煞

新竹縣橫山鄉內灣上月底端午連假期間，4名男高中生相約到內灣玩水，卻不幸發生2人溺斃意外，在地人士今天晚間9點起在內灣大橋...

女騎士擦撞勞斯萊斯不顧傷勢狂哭 維修恐近百萬元

嘉義市中興路昨天晚上發生勞斯萊斯汽車與機車擦撞事故，女騎士肢體多處擦傷，因與千萬汽車發生事故，女騎士擔心後續維修賠償問題...

嘉縣智慧住宅施工意外 工人遭鋼筋插胸所幸撿回一命

嘉義縣大林鎮平林國小對面一個正在施工工地今天下午2時許發生意外，一名50餘歲張姓男工作人員施作過程中，不慎踩空掉落一層樓...

影／史上首張龜速車罰單！蘇花改「路隊長」時速46還無駕照

宜蘭警方自7月1日起針對蘇花改最低速限開始正式執法，4日下午3時17分於南下134.5公里觀音隧道，經員警以手持式雷射測...

嘉義大林工地工人踩空墜一樓 鋼筋插入胸前及骨盆

嘉義縣大林鎮平林國小對面一個正在施工的工地今天下午2時許發生工地意外，一名男性板模技士施作過程中，不慎踩空掉落一層樓高地...

影／6隻搜救犬光榮通過MRT認證 徐國勇親自授階

搜救犬隊國際任務測驗MRT（Mission Readiness Test）被視為搜救犬認證的最高殿堂，是全世界搜救隊伍積...

熱門新聞

女學生假Coser裸露下體 台科大道歉：涉法行為司法偵辦

影／動漫展女大生涉露第三點 到案稱「給男友攝影師拍」

女騎士擦撞勞斯萊斯不顧傷勢狂哭 維修恐近百萬元

獨／被控性侵衛生局女職員 前主管：我也是受害者

新北衛生局女疑遭性侵施暴 執行長事後爆哭音檔曝光

台中市區開34槍、大聲公嗆「吃媽媽奶」涉案9人被起訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。