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嘉義電線桿被轎車撞倒 肇事男：我要閃狗
48歲邱姓男子今天凌晨駕車行經嘉義市新生路與光彩路，失控撞上路邊電線桿，造成電線桿倒塌，路邊護欄也撞毀，邱車頭全毀，安全氣囊爆開，消防局第二大隊東區分隊獲報後發現邱不在車上，自行爬出車外，倒臥在轎車旁，救護人員立即將他送往醫院治療，無生命危險。
邱男因強大撞擊力造成腹部疼痛，但當時意識清楚，邱男表示，當時看到車前方有一條狗，為了閃避，車頭往左偏，才撞到電線桿。
警方調查他未酒駕，但有毒品前科，警方為求謹慎，將他帶回派出所驗尿，邱車內沒有毒品或臭味，但他配合警方驗尿，也表明自己未吸毒很久了，肇事原因還待釐清。
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