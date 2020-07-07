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為撿手機不專心 男載女友自撞安全島掉頭180度

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子今天凌晨借朋友休旅車載黃姓女子出遊，未料行經西區民權路、五權路口時，陳因不明原因，直接開車分神，直接撞上道路中央的分隔島，車頭轉180度後才停止，幸好沒有波及當時行經該處的車輛，警方到場時，陳辯稱是為了撿拾手機才釀禍，全案依規定通報市政府，以利後續求償事宜。

經調查，陳姓男子（24歲）今天凌晨3時許，開著借來的休旅車載黃姓女子（24歲）出遊，行經西區民族路沿五權路內側直行車道往民生路方向行駛，行經五權路、民權路口時，陳疑因手機滑落踏板，為撿拾時，左前車頭不慎碰撞五權路安全島頭肇事，陳車頭轉了180度，陳經警方酒測，沒有酒精濃度，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

第一警分局呼籲，駕駛車輛時，駕駛人若使用或撿拾手機應停於路邊再操作，另應注意交通號誌狀況，遵守注意交通規則，保持安全距離，避免車禍發生。

台中市陳姓男子今天凌晨開車行經西區五權路時，疑為撿手機分心，撞上中央分隔島，車頭轉了180度。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今天凌晨開車行經西區五權路時，疑為撿手機分心，撞上中央分隔島，車頭轉了180度。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今天凌晨開車行經西區五權路時，疑為撿手機分心，撞上中央分隔島，車頭轉了180度。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今天凌晨開車行經西區五權路時，疑為撿手機分心，撞上中央分隔島，車頭轉了180度。圖／讀者提供

休旅車 事故

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