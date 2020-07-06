生人迴避灣2男高中生戲水溺斃 今晚9點送煞

新竹縣橫山鄉內灣上月底端午連假期間，4名男高中生相約到內灣玩水，卻不幸發生2人溺斃意外，在地人士今天晚間9點起在內灣大橋舉辦送煞儀式，沿著縣道120線往西，接台3線往南出煞到下店子，整個過程預計約一個半小時，提醒附近居民迴避。

據了解，4人為國中同學感情十分要好，雖高中就讀不同學校，仍時常聯絡相約出遊，當天一同前往內灣老街閒逛，因天氣炎熱便提議到內灣橋下的油羅溪戲水，但才下去玩水不到半小時便傳出意外，劉姓及曾姓男學生入水後遲遲未浮出水面，同行的張姓和王姓友人察覺有異向119報案。