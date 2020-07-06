聽新聞
test
0:00 / 0:00
生人迴避灣2男高中生戲水溺斃 今晚9點送煞
新竹縣橫山鄉內灣上月底端午連假期間，4名男高中生相約到內灣玩水，卻不幸發生2人溺斃意外，在地人士今天晚間9點起在內灣大橋舉辦送煞儀式，沿著縣道120線往西，接台3線往南出煞到下店子，整個過程預計約一個半小時，提醒附近居民迴避。
據了解，4人為國中同學感情十分要好，雖高中就讀不同學校，仍時常聯絡相約出遊，當天一同前往內灣老街閒逛，因天氣炎熱便提議到內灣橋下的油羅溪戲水，但才下去玩水不到半小時便傳出意外，劉姓及曾姓男學生入水後遲遲未浮出水面，同行的張姓和王姓友人察覺有異向119報案。
新竹縣消防局表示，警消是在下午2點17分接獲報案，並在3時許將人拉離水面，溺水學生疑似是遭橋墩旁形成的漩渦拉進深潭底部無法脫困，現場水深超過3米，因溺水時間過長，2人被救起時已無生命跡象，雖然緊急送往醫院急救仍不治身亡。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言