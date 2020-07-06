護理師轉當警察實習生 第一次到派出所就立功
警察實習生立大功！高雄三民一警分局長明派出所實習員警張銘鑫，昨天下午接獲外籍民眾報案稱遺失手機，經調閱監視器擴大追查後，1小時內果然幫報案人尋回手機，展現為民服務熱情。
三民一分局表示，昨天下午1點時，印尼籍蘇姓男子慌張跑到長明街派出所內，當時備勤員警許書文見狀後立即上前了解，蘇男告訴員警，上午7點多時搭乘計程車到火車站附近的飯店，等到達目的地後，卻發現手機遺落在計程車上，保護套內還有居留證跟健保卡，讓他非常緊張。
許員聽聞後，帶著員警陳弘修與實習生張銘鑫調閱監視器，找到蘇男早上搭乘的計程車，輾轉聯繫上當時的計程車司機，果然找到蘇男的手機掉落在腳踏墊處。蘇得知手機尋回後，開心的與員警合照。
張銘鑫自本月1日時第一次到派出所實習，進警校前還曾在台南擔任開刀房護理師，他說，雖然護理師也在幫助病患，但由於職業關係覺得像在執行例行公事，來到派出所實習後，找回為民服務熱忱。
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