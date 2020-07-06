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女騎士擦撞勞斯萊斯不顧傷勢狂哭 維修恐近百萬元
嘉義市中興路昨天晚上發生勞斯萊斯汽車與機車擦撞事故，女騎士肢體多處擦傷，因與千萬汽車發生事故，女騎士擔心後續維修賠償問題；中古車商認為勞斯萊斯維修恐要近百萬元。
嘉義市消防局於昨天晚上接獲報案，指高鐵大道與中興路口發生車禍，立即派遣第一大隊德安分隊救護車前往現場，救護人員抵達時，為勞斯萊斯汽車與機車擦撞事故。
消防隊員黃致凱指出，車禍事故造成1名劉姓女機車騎士肢體多處擦傷，立即清洗傷口、包紮止血，送往台中榮總嘉義分院治療；不過女騎士不顧傷勢，不斷地哭訴，因與高級的勞斯萊斯汽車發生事故，非常擔心後續維修賠償問題，相關車禍肇事原因，由警方調查中。
黃致凱表示，勞斯萊斯駕駛與其他4輛千萬級豪華轎車，於昨天晚上從台中到嘉義旅遊，勞斯萊斯是車隊最後1輛，在行經高鐵大道、中興路口時，與機車發生擦撞事故，女騎士被撞到時，在地上滾了好幾圈，所幸僅是輕傷，勞斯萊斯左輪上方鈑金明顯凹陷。
中古認證車商吳育才指出，這一輛勞斯萊斯幻影全新的車價達新台幣3000多萬元，依據勞斯萊斯左輪上方鈑金明顯凹陷情況，可能損及內部設備，維修費用恐要近百萬元。
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