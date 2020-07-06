嘉縣智慧住宅施工意外 工人遭鋼筋插胸所幸撿回一命

嘉義縣大林鎮平林國小對面一個正在施工工地今天下午2時許發生意外，一名50餘歲張姓男工作人員施作過程中，不慎踩空掉落一層樓高地面，2根約1公尺長的鋼筋分別插入胸前與骨盆，男子意識清楚，由工地人員緊急送往大林慈濟醫院搶救。

工人是如何受傷的？工地說法保留，有人指說他是高處墜落，才會造成二根鋼筋插胸；也但也有人說他是被高處掉落的板模波及。現場人員表示，只知道受傷的是一名板模技士。工地主管不願受訪僅表示，張男沒有生命危險。嘉義縣消防局消防人員到醫院協助以大鋼剪剪短鋼筋，再交由急診室醫師處理，截至晚間還在急救。