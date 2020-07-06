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嘉縣智慧住宅施工意外 工人遭鋼筋插胸所幸撿回一命
嘉義縣大林鎮平林國小對面一個正在施工工地今天下午2時許發生意外，一名50餘歲張姓男工作人員施作過程中，不慎踩空掉落一層樓高地面，2根約1公尺長的鋼筋分別插入胸前與骨盆，男子意識清楚，由工地人員緊急送往大林慈濟醫院搶救。
工人是如何受傷的？工地說法保留，有人指說他是高處墜落，才會造成二根鋼筋插胸；也但也有人說他是被高處掉落的板模波及。現場人員表示，只知道受傷的是一名板模技士。工地主管不願受訪僅表示，張男沒有生命危險。嘉義縣消防局消防人員到醫院協助以大鋼剪剪短鋼筋，再交由急診室醫師處理，截至晚間還在急救。
據了解，施作的工地號稱將蓋成大林最高約10層樓的智慧集合式公寓，配有健身房、瑜珈室、電梯等設備，並以飯店式管理，但去年11月開工、預計明年12月完工工期僅1年多，記者實地前往，發現事故發生後，其他工人還是持續施工，沒有暫停施作。
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