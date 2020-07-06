聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／史上首張龜速車罰單！蘇花改「路隊長」時速46還無駕照
宜蘭警方自7月1日起針對蘇花改最低速限開始正式執法，4日下午3時17分於南下134.5公里觀音隧道，經員警以手持式雷射測速槍測得一車行車速度時速46公里，低於最低速限50公里，依道路交通管理處罰條例開出全台第一張龜速車罰單，處1200元以上2400元以下罰鍰。
員警攔查該車發現，該駕駛人駕駛執照業經吊銷仍駕車，遂依同法第21條舉發，處6000元以上1萬2000元以下罰鍰，當場禁止其駕駛。
6月20日起蘇花改主線路段最高速限已由時速60公里提升至70公里，並規定最低速限50公里，是全台唯一有最低速限的省道。
另外，自6月20日起至7月5日止，舉發汽車駕駛人行駛蘇花改時速高於80公里以上共計482件。
依規定，最高速限設有10公里寬容值，但最低速限則無寬容值，如遇車流量大或事故導致塞車情形，考量實際車流情形不予舉發。縣警局呼籲駕駛朋友遵守行車速限，避免當「路隊長」龜速挨罰。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言