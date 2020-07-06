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影／史上首張龜速車罰單！蘇花改「路隊長」時速46還無駕照

聯合報 / 記者戴永華/即時報導

宜蘭警方自7月1日起針對蘇花改最低速限開始正式執法，4日下午3時17分於南下134.5公里觀音隧道，經員警以手持式雷射測速槍測得一車行車速度時速46公里，低於最低速限50公里，依道路交通管理處罰條例開出全台第一張龜速車罰單，處1200元以上2400元以下罰鍰。

員警攔查該車發現，該駕駛人駕駛執照業經吊銷仍駕車，遂依同法第21條舉發，處6000元以上1萬2000元以下罰鍰，當場禁止其駕駛。

6月20日起蘇花改主線路段最高速限已由時速60公里提升至70公里，並規定最低速限50公里，是全台唯一有最低速限的省道。

另外，自6月20日起至7月5日止，舉發汽車駕駛人行駛蘇花改時速高於80公里以上共計482件。

依規定，最高速限設有10公里寬容值，但最低速限則無寬容值，如遇車流量大或事故導致塞車情形，考量實際車流情形不予舉發。縣警局呼籲駕駛朋友遵守行車速限，避免當「路隊長」龜速挨罰。

史上第一張龜速車罰單時速只有46，宜蘭警方針對蘇花改「路隊長」開罰。圖/警方提供
史上第一張龜速車罰單時速只有46，宜蘭警方針對蘇花改「路隊長」開罰。圖/警方提供

蘇花改 事故

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