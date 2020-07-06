新北衛生局女疑遭性侵施暴 執行長事後爆哭音檔曝光

新北市衛生局一名30歲林姓女職員工疑因遭新北市某物理治所前執行長性侵、虐待，不過事後卻爆哭道歉，且整段過程的音檔目前在網路上流傳。記者王長鼎／翻攝 新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡，生前她在臉書發出長文，自揭遭到一名人夫性侵、虐待、欺騙，網友也起底該人夫為新北市某物理治所前執行長，目前網路也流傳，該名前執行長事後爆哭道歉約2分鐘的音檔也曝光。

林姓女職員工深夜墜樓身亡，生前她在臉書發出長文，自揭遭到性侵、虐待、欺騙等血淚過往，宛如「房思琪的初戀樂園」中主角翻版。貼文內容中還寫道，該前執行長還對她威脅、動手，事後卻又下跪、道歉「渣男行徑他一樣沒缺少。」

不過該名前執行長事後有爆哭道歉，且整段音檔目前也曝光並在網路流傳，內容大意是「今天真的很對不起，我像發瘋了一樣，但我沒有要對妳動粗，我只是想好好跟妳說說話，我很丟臉我剛真的很丟臉」。

前執行長錄音檔全文為：