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排除人為和機械因素！ 海軍：2官兵因吸入性嗆傷殉職

新北衛生局女疑遭性侵施暴 執行長事後爆哭音檔曝光

聯合報 / 記者王敏旭吳亮賢／新北即時報導

新北市衛生局一名30歲林姓女職員工疑因遭新北市某物理治所前執行長性侵、虐待，不過事後卻爆哭道歉，且整段過程的音檔目前在網路上流傳。記者王長鼎／翻攝
新北市衛生局一名30歲林姓女職員工疑因遭新北市某物理治所前執行長性侵、虐待，不過事後卻爆哭道歉，且整段過程的音檔目前在網路上流傳。記者王長鼎／翻攝
新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡，生前她在臉書發出長文，自揭遭到一名人夫性侵、虐待、欺騙，網友也起底該人夫為新北市某物理治所前執行長，目前網路也流傳，該名前執行長事後爆哭道歉約2分鐘的音檔也曝光。

林姓女職員工深夜墜樓身亡，生前她在臉書發出長文，自揭遭到性侵、虐待、欺騙等血淚過往，宛如「房思琪的初戀樂園」中主角翻版。貼文內容中還寫道，該前執行長還對她威脅、動手，事後卻又下跪、道歉「渣男行徑他一樣沒缺少。」

不過該名前執行長事後有爆哭道歉，且整段音檔目前也曝光並在網路流傳，內容大意是「今天真的很對不起，我像發瘋了一樣，但我沒有要對妳動粗，我只是想好好跟妳說說話，我很丟臉我剛真的很丟臉」。

前執行長錄音檔全文為：

我不知道該去哪裡找到妳，開著開著，就不自主眼淚就會掉下來，我真的好累，我不知道我可以怎麼做，妳才會相信我，我不知道自己在做什麼，我只是一股腦兒就很想妳，我也想要告訴妳，不要這樣對我。

我很認真也很努力，想要去達成我給妳的承諾，希望妳不要推開我，不要把我推開，就是這樣而已，對不起。今天真的很對不起，我像發瘋了一樣，但我沒有要對妳動粗，我只是想好好跟妳說說話。

我很丟臉我剛真的很丟臉，讓妳也很丟臉，對不起，我不會再去找妳了，妳不用害怕，好痛苦，好痛苦，我這輩子沒有這樣痛過，謝謝妳，讓我知道什麼是愛，也讓我知道什麼是痛，我好痛，我真的好痛，我沒有要做什麼，我沒有要傷害妳。

性侵 衛生局

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