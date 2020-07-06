影／6隻搜救犬光榮通過MRT認證 徐國勇親自授階

搜救犬隊國際任務測驗MRT（Mission Readiness Test）被視為搜救犬認證的最高殿堂，是全世界搜救隊伍積極參與的認證活動，內政部長徐國勇今(6)日為6隻通過MRT認證的搜救犬授階，其中，「鐵雄」通過複試，授予2線1星，其他5隻搜救犬授予1線4星，其中由新北市消防局領犬員凌國智所領導的Beta，換算成績下來則為第一名。

李俊昇表示第二次複試的認證，壓力比之前更大，因為只要失誤兩次，就沒有辦法取得證照，而鐵雄當時測驗，因為身體狀況不佳外加隧道考場的風向比較亂，因此只搜到一個待救者，所幸最後還是順利過關，李俊昇笑說他幫鐵雄打95分。

凌國治的夥伴Beta今年7歲，屆臨退休年紀，凌國治表示他多少會捨不得，但因為比利時狼犬需要注意的眉角比較多，希望有機會他能夠自己領養。