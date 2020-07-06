聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／6隻搜救犬光榮通過MRT認證 徐國勇親自授階
搜救犬隊國際任務測驗MRT（Mission Readiness Test）被視為搜救犬認證的最高殿堂，是全世界搜救隊伍積極參與的認證活動，內政部長徐國勇今(6)日為6隻通過MRT認證的搜救犬授階，其中，「鐵雄」通過複試，授予2線1星，其他5隻搜救犬授予1線4星，其中由新北市消防局領犬員凌國智所領導的Beta，換算成績下來則為第一名。
李俊昇表示第二次複試的認證，壓力比之前更大，因為只要失誤兩次，就沒有辦法取得證照，而鐵雄當時測驗，因為身體狀況不佳外加隧道考場的風向比較亂，因此只搜到一個待救者，所幸最後還是順利過關，李俊昇笑說他幫鐵雄打95分。
凌國治的夥伴Beta今年7歲，屆臨退休年紀，凌國治表示他多少會捨不得，但因為比利時狼犬需要注意的眉角比較多，希望有機會他能夠自己領養。
剛進入新家庭的Shin看起來十分開心，領養人呂介夫表示剛領養的時候比較有規矩，現在慢慢變得比較調皮，因為想引起主人的注意，Shin的領犬員詹天文表示，雖然送走牠很不捨，但對狗狗而言是件好事，畢竟在單位中就像當兵，現在被認養後，就可以好好過退休生活了。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言