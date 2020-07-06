桃市工人菸蒂亂彈釀火災 驗菸蒂DNA查出禍首

桃園市46歲趙姓、42歲呂姓男子去年9月間在桃園區一處工地做工，趁休息時抽菸，將菸蒂隨手彈到鄰居陳姓男子木板屋頂，未料起火，燒毀樓梯間物品及部分屋頂，消防員在火場發現2枚菸蒂，懷疑是菸蒂釀災，2人否認，經鑑定菸蒂DNA與趙男相符，桃園地檢署今天上午偵結，趙男依公共危險罪嫌聲請法院簡易判決處刑。

檢警調查，趙男、呂男2人去年9月16日上午在桃園區鎮二街一處工地做工，2人趁中午休息時間，一起在工地6樓陽台抽菸，之後隨手將未完全熄滅菸蒂，彈落隔壁陳姓鄰居屋頂，未料未熄滅菸蒂起火，造成陳姓鄰居屋頂木板、樓梯間物品約2平方公尺燒毀，桃園市消防局據報滅火後，在火場查獲2枚菸蒂，懷疑菸蒂引起火災。