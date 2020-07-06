快訊

排除人為和機械因素！ 海軍：2官兵因吸入性嗆傷殉職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市工人菸蒂亂彈釀火災 驗菸蒂DNA查出禍首

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市46歲趙姓、42歲呂姓男子去年9月間在桃園區一處工地做工，趁休息時抽菸，將菸蒂隨手彈到鄰居陳姓男子木板屋頂，未料起火，燒毀樓梯間物品及部分屋頂，消防員在火場發現2枚菸蒂，懷疑是菸蒂釀災，2人否認，經鑑定菸蒂DNA與趙男相符，桃園地檢署今天上午偵結，趙男依公共危險罪嫌聲請法院簡易判決處刑。

檢警調查，趙男、呂男2人去年9月16日上午在桃園區鎮二街一處工地做工，2人趁中午休息時間，一起在工地6樓陽台抽菸，之後隨手將未完全熄滅菸蒂，彈落隔壁陳姓鄰居屋頂，未料未熄滅菸蒂起火，造成陳姓鄰居屋頂木板、樓梯間物品約2平方公尺燒毀，桃園市消防局據報滅火後，在火場查獲2枚菸蒂，懷疑菸蒂引起火災。

趙男、呂男均否認亂丟未熄滅菸蒂引起，辯稱菸蒂放進水罐內，桃園市消防局將菸蒂送到刑事局鑑定，報告最近出爐。檢方表示，比對菸蒂所留唾液DNA鑑定結果，菸蒂所留DNA與趙男相符，偵結趙男依公共危險罪嫌聲請法院簡易判決，呂男不起訴處分。

桃園市趙姓男子菸蒂隨手彈到隔壁木板屋頂起火，菸蒂檢驗唾液DNA與趙男相符，桃園地檢署偵結將趙男依公共危險罪嫌聲請簡易判決處刑。記者曾增勳／攝影
桃園市趙姓男子菸蒂隨手彈到隔壁木板屋頂起火，菸蒂檢驗唾液DNA與趙男相符，桃園地檢署偵結將趙男依公共危險罪嫌聲請簡易判決處刑。記者曾增勳／攝影

DNA 抽菸 消防員

延伸閱讀

桃市觀自在慈善會長傳承15年 平均每年捐1輛救護車

夏季電氣火災頻傳 請您記得「五不一沒有」

地震火災逃生 雲科大師生設計AI防災預警系統

伊朗核設施火災 恐拖慢離心機發展

相關新聞

影／10年都溜班回家 台南清潔隊員被人錄影檢舉

台南市環保局清潔隊安南區隊陳姓隊員遭舉報，上班時間趁地利之便，偷溜回家休息，期間疑長達10年，前任隊長曾接獲檢舉，卻疑似...

嘉義大林工地工人踩空墜一樓 鋼筋插入胸前及骨盆

嘉義縣大林鎮平林國小對面一個正在施工的工地今天下午2時許發生工地意外，一名男性板模技士施作過程中，不慎踩空掉落一層樓高地...

影／6隻搜救犬光榮通過MRT認證 徐國勇親自授階

搜救犬隊國際任務測驗MRT（Mission Readiness Test）被視為搜救犬認證的最高殿堂，是全世界搜救隊伍積...

桃市工人菸蒂亂彈釀火災 驗菸蒂DNA查出禍首

桃園市46歲趙姓、42歲呂姓男子去年9月間在桃園區一處工地做工，趁休息時抽菸，將菸蒂隨手彈到鄰居陳姓男子木板屋頂，未料起...

台中市區開34槍、大聲公嗆「吃媽媽奶」涉案9人被起訴

南投縣曾姓男子與吳姓、沈姓男子等人籌組暴力討債集團，並持有改造手槍、霰彈槍及百發子彈，擁槍自重，因曾與人有毒品交易糾紛，...

虎尾鬧區早餐店起火 店老板跑得快逃過一劫

雲林縣虎尾鎮鬧區中心光復路和北平路口一家早餐店，中午12時冒出濃煙，因位於市區民宅緊鄰，三角窗早餐店恐危及鄰近住家商店，...

影／新竹電腦公司車棚火警 多輛機車被燒成焦黑骨架

新竹市消防局今中午12點07分受理工業東一路3號一家電腦公司火警，現場為燃燒停車場車棚，消防人員到場後共出３水線滅火，約...

槽車西濱翻覆鹽酸輕微洩漏 消防車灑水戒護

一輛槽車今天上午11點46分在台61線（西濱快速道路）北上苗栗縣通霄白沙屯路段翻車，駕駛受輕傷，消防局據報趕到處理，槽內...

國十曳引車釀4車追撞 鋼筋橫越雙向大塞車

國道十號西向3.5公里處今天上午8點43分驚傳4車追撞，一輛曳引車追撞前方白色休旅車，使休旅車再推撞小貨車、遊覽車，而曳...

影／6隻搜救犬授階 「鐵雄」2線1星

內政部長徐國勇今天為6隻通過MRT（Mission Readiness Test，搜救犬隊國際任務測驗）認證的搜救犬授階...

影／台南關廟祖孫4死火警 男事後輕生右掌有灼傷

台南市關廟區花園里民宅上月23日凌晨火警造成祖孫3代4死，傳出有人爆料指出，檢警消深入追查認為有可能是縱火，一名62歲張...

搜救犬進階2線1 萌樣融化人心

內政部消防署今天舉辦搜救犬晉升授階暨除役犬認養儀式，拉布拉多、德國狼犬和虎斑米克斯等10隻毛小孩齊聚，萌樣融化不少人的心...

熱門新聞

房思琪翻版？ 新北女長照員輕生與渣男對話曝光

女學生假Coser裸露下體 台科大道歉：涉法行為司法偵辦

新北衛生局女員工墜樓案 前老闆出面了

動漫祭女大生掀裙露下體 妨害風化警方今約談

房思琪翻版！女長照員輕生 治療所聲明挨批「最差聲明」

花蓮幫派當街械鬥 槍手不敵亂刀慘死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。