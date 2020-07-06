離奇！機車擦撞雖無傷 男子坐在路邊休息竟昏迷不治
新北市今天發生一起離奇死亡車禍！57歲的周姓男子上午7時騎車行經中和區福祥路，疑身體不適導致車身搖晃，與騎乘機車的簡姓男子發生擦撞後就坐在路邊休息，不久即陷入昏迷，緊急送醫搶救仍不治，死因有待進一步相驗釐清。
警方調查，周男當時是騎乘機車從橋和路左轉福祥路，接著又往環河西路方向繼續行駛，過程中，其身體疑似已出現不適，整輛車往右偏移約莫2個車身，快要撞上號誌護欄才又往左偏移，持續行駛約1公尺後，才與簡男發生擦撞。
事發當時，簡男見周男騎車從左側靠近，發現狀況不對，二度煞車閃避，但仍遭周男從右側撞上，其他用路人見狀也都停下查看情況；事後，雙方雖然都沒有跌倒，也沒有外傷，但周男坐在路邊休息後不久便昏迷不醒，送醫前已無呼吸心跳，因此衍生死亡車禍案件。
警方初步調查，簡男的酒測值為零，而周男因為死亡，其相關報告有待後續相驗採檢化驗，死亡原因有待進一步釐清。
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