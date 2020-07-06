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虎尾鬧區早餐店起火 店老板跑得快逃過一劫
雲林縣虎尾鎮鬧區中心光復路和北平路口一家早餐店，中午12時冒出濃煙，因位於市區民宅緊鄰，三角窗早餐店恐危及鄰近住家商店，消防隊火速趕到，從兩側灌救，並把高溫瓦斯桶拉到室外，經約二十分鐘，把火勢控制，搶救得宜，未釀成更大災害，店老板也跑得快，火災未造成傷亡。
位於虎尾市區的這家早餐店，今天做完生意，林姓負責人正在收拾餐具和廚房，當時店內油炸鍋的油爐尚未熄火，不料突然冒出濃煙，他們嚇一跳，趕緊跑出店外，馬上報119求救，消防隊很快趕到，架起水線灌救。
因濃煙高竄，北平路和光復路彌漫濃煙，交通中斷，消防隊戴空氣瓶進入火場，廚房有多個瓦斯桶岌岌可危，一旦引爆後果不堪設想，消防員立刻合力把瓦斯桶拉到店外噴水降溫，化解一場危機。
經約二十分鐘灌救火勢撲滅，但早餐店已燒得面目全非，起火原因和損失仍進一步調查中。
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