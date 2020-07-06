國十曳引車釀4車追撞 鋼筋橫越雙向大塞車

國道十號西向3.5公里處今天上午8點43分驚傳4車追撞，一輛曳引車追撞前方白色休旅車，使休旅車再推撞小貨車、遊覽車，而曳引車上的鋼筋當場散落國道，還跨越對向，導致西向僅剩路肩可通行，東向受影響只有外側車道及路肩可通過，直到11點4分才恢復暢通。

國道五隊指出，曳引車駕駛何姓男子（47歲）未注意車前動態，追撞休旅車蕭女（61歲），蕭女再推撞小貨車駕駛蘇姓男子（36歲）及遊覽車駕駛偕姓男子（55歲）而肇事，4輛車的駕駛酒測值皆為零，幸好都僅輕微擦挫傷，送往高雄榮總救治無生命危險。