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影／台南關廟祖孫4死火警 男事後輕生右掌有灼傷

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市關廟區花園里民宅上月23日凌晨火警造成祖孫3代4死，傳出有人爆料指出，檢警消深入追查認為有可能是縱火，一名62歲張姓男子疑似感情問題，從後門侵入行兇，事後上吊尋短身亡；警方找到他案發前騎單車經過附近畫面，相驗時發現他右手掌也有燒燙傷跡象，因而懷疑他涉案，但因無他買油及縱火證據，仍無法確定火警原因。

警方表示，因事後發現張姓男子火災發生前幾分鐘曾騎自行車經過附近，且單車把手也有袋子，之後的畫面袋子不見，因而懷疑案件不單純。

不過因為缺乏直接證據且張姓男子也已身亡，案情陷入膠著，只能等待消防署鑑定報告出爐，才能確定起火原因與是否遭縱火。

台南市消防局在市長黃偉哲視察的時候表示，現場初步勘察未發現人為縱火跡象，有可能因為老舊電線走火引發，而今因有人爆料傳出可能遭縱火，又引發關注。

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台南祖孫四死火警，消防員到場搶救。圖／本報資料照片
台南祖孫四死火警，消防員到場搶救。圖／本報資料照片

縱火 單車

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